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Свыше 100 обращений поступило на "зеркальный реестр" проверок бизнеса

Каждое четвертое обращение было связано с проведением проверок Роспотребнадзором

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 обращений поступило на "зеркальный реестр" проверок бизнеса контрольно-надзорными органами с момента начала его работы. Об этом сообщила в понедельник ТАСС статс-секретарь - заместитель гендиректора Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Наталья Ларионова.

"Зеркальный реестр" запущен 15 октября на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ Владимира Путина. Представители малого и среднего бизнеса могут оставить на портале информацию о проведенных проверках и о, по их мнению, нарушениях, допущенных при проведении этих мероприятий.

"Поступило 106 анкет. По видам деятельности основная масса касается сферы торговли, на втором месте - операции с недвижимым имуществом и третье - строительство зданий", - сказала Ларионова, комментируя сферы деятельности, по которым были направлены обращения.

Каждое четвертое обращение было связано с проведением проверок Роспотребнадзором, на возможные нарушения при строительном надзоре пожаловались 17%, на органы МЧС - 11% предпринимателей, добавила собеседница агентства.

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