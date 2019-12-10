Органы КНД смогут уволить худших проверяющих по обращениям бизнеса в "зеркальный реестр"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Контрольно-надзорные органы будут принимать решение об увольнении пяти худших проверяющих из "зеркального реестра" проверок бизнеса в случае подтверждения обращений предпринимателей о допущенных ими нарушениях, сообщил во вторник глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман.

"Сами контрольно-надзорные органы, их центральные аппараты по тем нарушениям, которые есть и подтверждены Генеральной прокуратурой через единый реестр проверок, по последним пяти в рейтинге принимают решение об увольнении", - сказал он на деловом завтраке проходящей в Москве конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", которая организована Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке информационного агентства России ТАСС.

По словам Бравермана, это стимулирует контрольно-надзорные органы в своей деятельности.

"Зеркальный реестр" проверок бизнеса запущен 15 октября на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ Владимира Путина. Представители малого и среднего бизнеса могут оставить на портале информацию о проведенных проверках и о нарушениях, допущенных, по их мнению, при проведении этих мероприятий.

Ранее в Корпорации МСП сообщили, что в реестр поступили 106 обращений, основная их часть касалась сферы торговли, на втором месте были операции с недвижимым имуществом, на третьем - строительство зданий.