В России появится институт омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Должность общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров впервые появится в составе палаты общественных представителей при бизнес-омбудсмене РФ Борисе Титове. Ее займет первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова. Об этом она сообщила во вторник на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" в МГУ.

"Опираясь на результаты исследования "ядра" технологического бизнеса - предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере инноваций и высоких технологий, мы поняли, что они нуждаются в защите своих прав. Чтобы реализовать данные задачи с большей эффективностью несколько месяцев назад мы совместно с Экспертным центром Бориса Юрьевича Титова и коллегами из Института Омбудсмена по защите прав высокотехнологичных менеджмента инноваций НИУ ВШЭ инициировали создание института Омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров", - сказала Попова.

Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" организуют МГУ и "Иннопрактика" - негосударственный институт развития, реализующий проекты, которые направлены на рост человеческого капитала в России.

В число его участников вошли вице-премьер Ольга Голодец, министр просвещения Ольга Васильева и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Основные темы конгресса: влияние системы ценностей на экономическое развитие, как вовлечь молодежь в жизнь страны, и может ли образование стать основой для формирования национальной самоидентификации.

ТАСС - официальный информационный партнер конгресса.