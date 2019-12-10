{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России появится институт омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний

Должность займет первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Должность общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров впервые появится в составе палаты общественных представителей при бизнес-омбудсмене РФ Борисе Титове. Ее займет первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова. Об этом она сообщила во вторник на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" в МГУ.

"Опираясь на результаты исследования "ядра" технологического бизнеса - предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере инноваций и высоких технологий, мы поняли, что они нуждаются в защите своих прав. Чтобы реализовать данные задачи с большей эффективностью несколько месяцев назад мы совместно с Экспертным центром Бориса Юрьевича Титова и коллегами из Института Омбудсмена по защите прав высокотехнологичных менеджмента инноваций НИУ ВШЭ инициировали создание института Омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров", - сказала Попова.

Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" организуют МГУ и "Иннопрактика" - негосударственный институт развития, реализующий проекты, которые направлены на рост человеческого капитала в России.

В число его участников вошли вице-премьер Ольга Голодец, министр просвещения Ольга Васильева и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Основные темы конгресса: влияние системы ценностей на экономическое развитие, как вовлечь молодежь в жизнь страны, и может ли образование стать основой для формирования национальной самоидентификации.

ТАСС - официальный информационный партнер конгресса.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Малый бизнес видит в введении маркировки возможность честной конкуренции
Единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров в России создадут к 2024 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС