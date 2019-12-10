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Малый бизнес видит в введении маркировки возможность честной конкуренции

Единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров в России создадут к 2024 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Введение маркировки товаров - это возможность становления на рынке честной конкуренции. Такое мнение высказали ТАСС во вторник представители малого бизнеса.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности и лекарства по программе 7 ВЗН.

"Главная объединяющая идея маркировки для всех добросовестных участников оборота - формирование сбалансированной конкурентной среды, в которой нет места преимуществам, извлекаемым от ухода в теневой сектор, что безусловно важно для компаний, рассчитывающих долгосрочные и открытые стратегии развития", - сказал представитель Ассоциации развития технологий маркировки и прослеживаемости "Альянс Форта" Никита Панфилов.

Его поддержал обувной производитель из Ростова-на-Дону Сергей Семенов, заявив, что в маркировке видит возможность более честной конкуренции за клиента. "Поскольку с введением маркировки покупатель сможет в приложении "Честный Знак" проверить описание товара, то продавцы уже сто раз подумают, прежде чем вводить покупателя в заблуждение. Также с введением маркировки, я думаю, вырастет объем белого импорта (ввоз товара с уплатой всех пошлин), это дает хороший шанс российскому легпрому", - прокомментировал он.

Такого же мнения придерживается предприниматель в обувной отрасли из Махачкалы Марат Мирзоев. "Включить маркировку в производство проблем не вызвало, мы специально разработали для этого программу. На российском рынке [благодаря маркировке] конкуренция будет для всех одинаковая, то есть вся российская обувь начнет обеляться", - считает он.

Экспертов поддержал представитель меховой отрасли, где маркировка уже введена официально в 2018 году. В частности, предприниматель из Пятигорска Игорь Юнаев, отметил, что выигрывать в конкурентной борьбе позволяет прозрачность происхождения товаров, которую дает маркировка. "У тебя все открыто, все видно. А как же нам с Китаем справляться? Мне как предпринимателю очень комфортно в этой ситуации", - отметил он

Защита бренда и работа с крупными сетями

Представитель компании-производителя одежды Замеss из Йошкар-Олы Роман Пахмутов видит в маркировке возможность дополнительной защиты бренда. "Так как у нас зарегистрированная торговая марка, мы видим в маркировке возможность дополнительной защиты нашей продукции", - сказал он, отметив, что компания уже стала участником проекта маркировки.

Представитель меховой отрасли из Ставропольского края Адик Мирзоян отметил, что маркировка дает возможность работы с крупными компаниями. "Маркировка помогает в работе с крупными компаниями, потому что все официально, вся документация приводится в порядок, и крупные сети начинают работать с малым бизнесом", - пояснил он.

Панфилов также добавил, что ряд компаний малого и среднего бизнеса, зачастую не вышедшие на достаточный уровень зрелости и контроля собственных процессов, склонны воспринимать инициативу как дополнительную нагрузку. "Однако многие из таких компаний оценивают технологии, доступные ранее только крупному бизнесу, способному выстроить такой контроль процессов, положительно. И готовы активно участвовать в их внедрении, понимая, что это дает новые возможности для развития и перехода на новый уровень управления бизнесом", - подчеркнул эксперт.

О маркировке

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.

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