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Первые четыре земельных участка в Москве выставили на торги для МСП

Начальный размер годовой аренды таких участков варьируется от 114,3 тыс. до 5 млн рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Первые четыре земельных участка выставлены на городские торги, в которых могут принимать участие только представители малого и среднего бизнеса, сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Четыре городских земельных участка к специальным аукционам для малого и среднего бизнеса представили предпринимателям, начальный размер годовой арендной платы будет варьироваться от 114,3 тыс. до 5 млн рублей. Наличие специальных аукционов для малого бизнеса при аренде городской недвижимости позволяет предпринимателям направить денежные средства в развитие своего дела и оптимизировать расходы", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, которого цитирует пресс-служба, с начала года через городские аукционы реализовано свыше 70 земельных участков. До конца января 2020 года предприниматели смогут принять участие в аукционах за право аренды земельного участка под строительство торгового объекта в деревне Десна и участка на севере Москвы, на котором в будущем можно будет открыть автосервис.

Также в ближайшее время представителям малого и среднего бизнеса будет предложено поучаствовать в земельных торгах на право аренды участков на Скотопрогонной улице (ЮВАО) и Проектируемом проезде (ЮАО). Оба объекта предполагают строительство автозаправочных станций.

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