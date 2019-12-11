Число бизнесменов и самозанятых в Москве превысило 1 млн человек

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Общее число бизнесменов в Москве, включая самозанятых, превысило 1 млн человек. Об этом сообщил в среду руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин на предпринимательском форуме "Мой бизнес", проходящем на ВТБ Арене.

"Сегодня, по официальным данным, предпринимателей только в категории среднего и малого бизнеса в городе трудится более 740 тыс. А если посчитать всех, кто зарегистрированы в единых реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также появившихся самозанятых, то их уже больше миллиона", - сказал он.

По его словам, каждый день в Москве "регистрируется 450 новых бизнесов, обеспечивающих людей интересной работой и стабильной зарплатой".

Фурсин отметил, что власти города планомерно создают различные институты поддержки таких предпринимателей. Среди них он назвал городское Агентство управления инвестициями, Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, Московский экспортный центр. "Но чтобы по всему городу не искать нужную инфраструктуру, для этого есть Центры услуг для малого бизнеса Москвы, которые являются "одним окном" и предоставляют весь набор сервисов, чтобы бизнес работал эффективно и развивался. Сегодня 15 таких центров услуг в каждом районе", - добавил руководитель департамента.

Итоговый форум "Мой бизнес" проходит в Москве 11 декабря. Он стал уже 26-м по счету, ранее в российских регионах прошли аналогичные мероприятия, собравшие около 50 тыс. человек.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.