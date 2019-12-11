{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЭР соберет до конца 2019 года предложения малого бизнеса для дополнения нацпроекта

Глава ведомства Максим Орешкин отметил, что для всех желающих в центрах "Мой бизнес" проводится обучение и предоставляются бесплатные услуги в режиме "одного окна"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство экономического развития России до конца года соберет предложения бизнеса для дополнения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил в среду глава министерства Максим Орешкин в своем видеообращении участникам форума "Мой бизнес" в Москве.

"Но мы не стоим на месте и готовы развиваться, прислушиваясь к вашим предложениям. До конца года на портале "Мой бизнес" (мойбизнес.рф) мы собираем предложения для дополнения национального проекта. Если у вас есть идеи и инициативы - оставляйте нам свои предложения на портале", - сказал Орешкин.

Он отметил, что результаты реализации проекта в этом году показывают рост спроса на льготные кредиты и микрозаймы, бизнес стремительно увлекает и женщин, и молодежь, и людей старшего поколения. По его словам, для всех желающих в центрах "Мой бизнес" проводится обучение и предоставляются необходимые бесплатные услуги в режиме "одного окна".

Итоговый форум "Мой бизнес" проходит в Москве 11 декабря. Он стал уже 26-м по счету, ранее в российских регионах прошли аналогичные мероприятия, собравшие около 50 тыс. человек. Проведение подобных форумов планируется продолжить в будущем году, сказала ТАСС замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина.

"Мы планируем продолжить проведение таких форумов и в следующем году, привлечь к участию еще больше партнеров. Такой интерес уже проявляет ряд крупных компаний, которые готовы делиться и нести свой вклад в развитие предпринимательства", - отметила она.

Нацпроект МСП разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
Реклама на ТАСС
Число бизнесменов и самозанятых в Москве превысило 1 млн человек
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин отметил, что власти города планомерно создают различные институты поддержки предпринимателей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС