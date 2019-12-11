МЭР соберет до конца 2019 года предложения малого бизнеса для дополнения нацпроекта

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство экономического развития России до конца года соберет предложения бизнеса для дополнения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил в среду глава министерства Максим Орешкин в своем видеообращении участникам форума "Мой бизнес" в Москве.

"Но мы не стоим на месте и готовы развиваться, прислушиваясь к вашим предложениям. До конца года на портале "Мой бизнес" (мойбизнес.рф) мы собираем предложения для дополнения национального проекта. Если у вас есть идеи и инициативы - оставляйте нам свои предложения на портале", - сказал Орешкин.

Он отметил, что результаты реализации проекта в этом году показывают рост спроса на льготные кредиты и микрозаймы, бизнес стремительно увлекает и женщин, и молодежь, и людей старшего поколения. По его словам, для всех желающих в центрах "Мой бизнес" проводится обучение и предоставляются необходимые бесплатные услуги в режиме "одного окна".

Итоговый форум "Мой бизнес" проходит в Москве 11 декабря. Он стал уже 26-м по счету, ранее в российских регионах прошли аналогичные мероприятия, собравшие около 50 тыс. человек. Проведение подобных форумов планируется продолжить в будущем году, сказала ТАСС замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина.

"Мы планируем продолжить проведение таких форумов и в следующем году, привлечь к участию еще больше партнеров. Такой интерес уже проявляет ряд крупных компаний, которые готовы делиться и нести свой вклад в развитие предпринимательства", - отметила она.

Нацпроект МСП разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.