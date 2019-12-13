"Лечить - значит радовать". Как сделать бизнес на клинике для женщин

Любой опыт монетизируется

На самом деле почти из любого опыта можно извлечь прибыль. Я долгое время проработала в медицинской сфере – сначала бухгалтером, потом в продажах, пока однажды не поняла, что вполне могу замахнуться на свой бизнес – ведь определенные знания и опыт есть. А уже к конкретному направлению меня подтолкнуло одно забавное наблюдение. Среди моих клиентов-медклиник, которые проводили у нас лабораторные исследования для своих пациентов, выделялось одно скромное медучреждение. И было оно в городе Королев, и заказывало у нас исследований больше всех остальных партнеров, многие из которых базировались в престижных районах Москвы. Какое-то время этот клиент оставался для меня загадкой, далее я начала анализировать: успешной эту клинику делала узкоспециализированная направленность в сфере гинекологии. И эту моноуслугу с учетом своего профильного опыта основатели довели до высокого качества вкупе с хорошим кофе на ресепшене. Десять лет назад обе таких составляющих в одном месте были редкостью и это приносило клинике стабильно большой поток лояльных клиентов. По опыту в продажах я знала, что гинекология – массовая и высокомаржинальная услуга, а еще сами пациентки очень трепетно относятся к врачам в этой сфере, передавая "ценного специалиста" из рук в руки. Поэтому решила действовать в этом направлении и видела, что рынок вполне еще свободный.

Что можно и нельзя с инвестором

Я изначально понимала, что в моей сфере идти в бизнес надо, заручившись поддержкой инвестора. Это тонкий ритуал для любого предпринимателя, в особенности, начинающего. Расскажу на своем опыте, что можно и нельзя в отношениях с инвестором. Первое, можно и нужно определить, насколько друг другу надо доверять и сформировать границы этого доверия. Важно обязательно понимать, инвестор – это человек, сохраняющий в своих руках контроль над капиталом, который вам, как молодой компании, жизненно необходим для развития. Поэтому, чем четче определены границы, тем лучше для всех сторон. Кроме того, нельзя думать, что вы все вещи видите под одним углом – надо сразу определить, что понимаете одинаково, а что по-разному. С инвестором нельзя без четкой стратегия развития, к пересмотру которой, вы должны возвращаться время от времени. При этом я раньше стеснялась просить у инвестора совета – тащила все вопросы сама. А потом поняла, можно и нужно пользоваться опытом человека, который зарабатывает на инвестициях. Когда-то инвесторы и сами были предпринимателями и знают, как сложно создавать что-то стоящее.

#Янебоюсьспросить

Первую клинику мы открыли в 2011 году в районе Павшинской поймы в Красногорске. Сегодня у нас 20 клиник в Москве и области, 320 сотрудников, ежедневно нас посещают более 1 тыс. женщин. И самая главная идея моего бизнеса и тогда, и сегодня, чтобы наши пациентки не боялись говорить о себе, о своих чувствах, о том, что их беспокоит. В такой сфере, как гинекология – это особенно интимно. Поэтому уже на входе у нас цветные стены в спокойных цветах: нежно-розовый, голубой, фиолетовый. Обязательная бесплатная чашечка горячего кофе с веселыми надписями про мам. Все это на первом этапе уже настраивает на #янебоюсьспросить. Далее дело за административным персоналом и врачами. Сегодня у нас врачи стараются предугадывать вопросы и обязательно пояснять, почему они лечат так, а не иначе. Врачам, работающим по стандартам госклиник, с этим сложно, они обычно в голове решают проблему пациентки и ничего не поясняют. Посетительницы, как правило, боятся спросить, потому что лишний раз не хотят чувствовать стресс. Они и так много усилий приложили, чтобы просто прийти к гинекологу. Так как мы делаем ровно наоборот, то имеем и определенное доверие, и лояльность. Особенно мне приятно, когда девушки приводят к нам своих мам и даже бабушек. Тогда я понимаю, что нам удалось стать лучшими подругами!

Делегировать полномочия

Для меня самым сложным в бизнесе было научиться делегировать полномочия. Так, например, обстояло с поиском первых сотрудников. А потом я доверилась директору по персоналу, здраво рассудив, что я выбрала профи – он в этом разбирается лучше меня. Так почему бы не отдать ему полностью вожжи правления в этом вопросе? И мы за первые три года работы сформировали хороший коллектив врачей – средний возраст сотрудников у нас 33-43 года. А вот управленческий состав собрать было сложно. Во многом из-за того, что модель клиники у нас была нестандартная – подстроиться могли не все – была большая текучка. Кроме того, не было понимания четких ролей и обязанностей – управление велось из головного офиса. Потом мы дали полномочия руководству каждой клиники, и результат мне очень понравился. Он превзошел все ожидания. Я очень-очень боялась, что руководители не справятся, но они справились. Я поняла, как, наверное, и наши пациентки в отношении врачей, людям можно и нужно доверять и давать ответственные задачи, и они не подведут. А моя ответственность – организовывать работу так, чтобы каждый отвечал за свой кусок максимально эффективно и с удовольствием.

Умение слушать и слышать

То же самое относится и к умению слушать своих сотрудников, которые слышат пациентов. К примеру, мы запустили абсолютно бесплатный образовательный онлайн-проект, где ведем вебинары на все актуальные темы, касающиеся беременности. Это был запрос наших клиентов, которые передали работники в виде мельком высказанных пожеланий. А в итоге получилось круто. Так как у нас в целом по стране низкий уровень осведомленности на тему гинекологии, а с помощью таких курсов мы потихоньку образовываем, развенчивая даже очевидный обман. Меня радует, что сегодня к нам из тех же соцсетей приходят девушки просто на ежегодное профилактическое обследование. Сложно поверить, но после этого им работать и строить карьеру намного легче – ведь они знают, что с их телом все в порядке.