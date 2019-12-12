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В Крыму выбрали 10 лучших стартапов первого акселератора АСИ для развития бизнеса

Заявки на участие подали около 100 представителей сферы бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Федеральные эксперты отобрали 10 лучших проектов первого стартап-акселератора Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Крыму и Севастополе, эти бизнес-идеи получили возможность выиграть финансирование на развитие.

Демо-день акселератора проходит в четверг на базе Крымского федерального-университета имени В. И. Вернадского (КФУ).

АСИ в ноябре открыло в Симферополе стартап-акселератор по освоению бизнес-навыков для предпринимателей Республики Крым и города Севастополя. Заявки на участие подали около 100 представителей деловых кругов полуострова. За месяц образовательный курс, на котором опытные бизнес-тренеры федерального уровня помогали в разработке стратегии бизнеса, прошли 30 из них. Лучшие 10 были допущены к участию в демо-дне - защите своих стартапов перед экспертами, в роли которых выступили руководители крупнейших предприятий и ученые вузов двух регионов полуострова.

"Это традиционные для Крыма [проекты]. Основное - это агро-тематика, туристические и немного инновационных. Основные требования были связаны с тем, чтобы это был настоящий проект, а не просто идея, чтобы у него была какая-то степень проработки и вероятность реализации. Для меня видится важным, чтобы это была не просто акселерация ради акселерации, а бизнес уже в ближайшем будущем", - пояснил журналистам заместитель генерального директора АСИ - сетевой директор агентства Георгий Белозёров.

Защита проектов

Руководитель небольшой туристической компании из Керчи Ирина Вострецова представила проект "Крым релакс тур", который заключается в организации тематических туров, в том числе сборов спортивных команд, на курорты Крыма и Краснодарского края. "Мы предлагаем заниматься полезными вещами в вашей жизни, а вопросы организации мы возьмем на себя", - сказала Вострецова, представляя проект.

Фонд поддержки предпринимательства Крыма готов оказать поддержку проектам. "Мы со своей стороны готовы дальше сопровождать эти проекты, потому что в Республике Крым есть инструменты поддержки для бизнеса - это микрофинансирование, гарантийная поддержка, консультационная по юридическим, бухгалтерским, маркетинговым вещам, которые впоследствии потребуются участникам акселератора. Эти инструменты поддержки на местности мы готовы предложить. Я думаю, что по завершении [работы стартап-акселератора] мы пригласим в "Дом предпринимателя" тех лучших, которые дошли в финальную стадию, и дополнительно проведем консультации", - сказал директор фонда Дмитрий Зеленский, отметив, что часть создателей проектов стартап-акселератора АСИ уже ведут переговоры с потенциальными инвесторами.

Национальный сетевой акселератор

С 1 по 4 декабря в Сочи проходил рабочий интенсив "Зимний остров", участниками которого стали специалисты в сфере цифровой экономики, а задачей одного из треков была разработка национального сетевого акселератора технологических стартапов, а также модели взаимодействия вузов, "Точек кипения" и общественных представителей Агентства стратегических инициатив, рассказал Белозеров. "И то, что мы сейчас видим [защита проектов в рамках стартап-акселератор в Крыму], - это "кирпичик" в большом механизме национальной акселерации и поддержки проектов. Это будет вместе с другими регионами в единой системе дальше работать. Какие-то из проектов получат контакты за пределами региона, какие-то предприниматели смогут прийти сюда", - добавил заместитель гендиректора АСИ.

Система акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет создана в России до 2024 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Агентство стратегических инициатив - автономная некоммерческая организация, созданная правительством РФ для реализации комплекса мер в экономической и в социальной сферах.

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