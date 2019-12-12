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Проект создания в Твери медицинских экзоскелетов получил поддержку Корпорации МСП

Компания получила независимую гарантию корпорации для стартапов на сумму 70 млн рублей для получения кредитной линии в МСП Банке на сумму 100 млн рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) оказала финансовую поддержку компании "Симбионикс" из Твери, которая реализует стартап-проект по созданию серийного производства роботизированных медицинских средств реабилитации - экзоскелетов "Компаньон". Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Компании выдана независимая гарантия корпорации для стартапов на сумму 70 млн рублей для получения кредитной линии в МСП Банке на сумму 100 млн рублей. Финансирование будет предоставлено на 7 лет по льготной ставке", - отметили в пресс-службе.

Проект также получил акционерное финансирование в виде вклада в уставный капитал в размере 20 млн рублей от фонда "МИР" - дочернего общества корпорации. Отмечается, что производство экзоскелетов будет размещено в Твери на площади 1,8 тыс. кв. метров. Мощность предприятия составит не менее 500 высокотехнологичных экзоскелетов в год. Общий бюджет проекта оценивается в 135 млн рублей.

Экзоскелет "Компаньон" - средство реабилитации для людей, полностью лишенных подвижности в нижней части тела или сохранивших малую подвижность. Он позволяет пациентам самостоятельно передвигаться и преодолевать препятствия - ступени, бордюры, подъемы и спуски. Высокотехнологичный комплекс предназначен для реабилитации последствий, в том числе, инсульта, травм спинного мозга, черепно-мозговых травм, нервно-мышечных и нейродегенеративных заболеваний. Принцип работы экзоскелета заключается в принудительном совершении движений походки человека. Управление осуществляется как при помощи нервных импульсов, которые передают информацию с поверхности кожи на специальное устройство-считыватель, так и при помощи небольшой подвижности конечностей, уточнили в пресс-службе.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. Гарантийная поддержка корпорации в размере 7,86 млрд рублей, предоставленная с 2017 года субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим стартап-проекты, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 14,33 млрд рублей.

Теги
Малый и средний бизнесТверская область
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