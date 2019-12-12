В ТПП считают, что семейному бизнесу в регионах необходима адресная грантовая поддержка

КЕМЕРОВО, 12 декабря. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата РФ будет рекомендовать регионам практику Кузбасса по адресной поддержке семейного бизнеса, где с 2020 года за счет средств регионального бюджета будут выдавать гранты малым семейным предприятиям. Об этом в четверг на форуме "Успешная семья - процветающий Кузбасс" сообщила журналистам вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

Ранее правительство Кузбасса приняло решение в 2020 году выделить из регионального бюджета 90 млн рублей на 300 грантов по 300 тыс. рублей для малого семейного бизнеса. До конца года власти намерены принять региональный закон, который на местном уровне закрепит понятие семейного предпринимательства и позволит определить категории, которые смогут претендовать на новый вид господдержки.

"Гранты на развитие семейного бизнеса, что делают в Кузбассе, - это хороший показатель, первый опыт в стране. Мы будем способствовать тому, чтобы и другие губернаторы взяли на вооружение эту хорошую практику, нам важно малые семейные компании увести в зону поддержки государства", - сказала Дыбова.

Как прогнозируют региональные власти, грантовая поддержка семейного предпринимательства поможет в развитии семейного фермерства и открытии новых частных предприятий женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком. Все это будет способствовать достижению в регионе целей нацпроекта по предпринимательству, согласно которым к 2024 году доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте должна быть увеличена с 15,8% до 32,5%, а количество занятых в предпринимательстве граждан должно составить не менее 300 тыс. человек.