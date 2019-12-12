Чупшева: врио главы ЕАО предстоит выстроить правильную систему поддержки малого бизнеса

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Назначенному в четверг врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславу Гольдштейну предстоит повысить качество жизни людей и выстроить правильную систему поддержки предпринимателей и малого бизнеса, отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в эфире телеканала "Россия-24", комментируя смену главы ЕАО.

Президент России Владимир Путин в четверг принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Гольдштейн с 22 сентября 2015 года является членом Совета Федерации, представителем от правительства Еврейской автономной области.

"Он [Ростислав Гольдштейн] знает регион. Еврейская автономная область не в передовиках, у нас даже по оценкам национального рейтинга, где участвуют предприниматели, область занимает позиции в самом низу. Регион сложный, но, считаю, что здесь можно предложить ряд проектов, которые помогут повысить качество жизни людей, которые там живут, выстроить правильную систему поддержки предпринимателей, малого бизнеса", - сказала Чупшева.

По ее словам, на посту врио губернатора Гольдштейну пригодятся полученные при обучении по программе кадрового резерва Высшей школы государственного управления навыки и знания, в частности в вопросах подбора команды, управления на уровне региональных и муниципальных проектов. Кроме того, большую роль в получении компетенций управленца, как отметила гендиректор АСИ, играют стажировки с разбором реальных задач и возможных решений, поставленных на уровне регионов.

В 2017 году вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал, что Еврейская автономная область резко упала в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ, заняв одно из худших мест среди дальневосточных субъектов РФ. Тогда ЕАО снизила свои позиции на более чем 20 пунктов.