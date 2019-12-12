Налоговая схема для самозанятых может лечь в основу семейного патента для бизнеса

КЕМЕРОВО, 12 декабря. /ТАСС/. Налоговая схема для самозанятых может лечь в основу семейного патента, который планируется ввести в стране для малых семейных предприятий. При этом патентная система должна дать право участникам семейного бизнеса на трудовой стаж и пенсию, сообщила ТАСС в четверг в кулуарах форума семейного предпринимательства "Успешная семья - процветающий Кузбасс" вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

"Скорее всего за основу [семейного патента] мы возьмем ту практику, которая сейчас есть с самозанятыми, это [налоговая ставка] 4% (при расчете с физическими лицами) и 6% (при расчете с физическими и юридическими лицами). Единственный вопрос, который нас беспокоит, что самозанятые платят налог государству, но они не получают трудовой стаж и право на пенсию, мы считаем, что это для семейных компаний неправильно", - сказала Дыбова.

Разработанное Торгово-промышленной палатой РФ предложение по введению семейного патента уже получило положительное заключение министерства труда и в настоящий момент находится на рассмотрении в министерстве финансов. "Я рассчитываю, что в ближайшие три-четыре месяца нам удастся провести согласование с Минфином, ищем форму, чтобы схема [действия семейного патента] была оптимальной", - добавила она.

Планируется, что, покупая патент на малое семейное предприятие, семья сможет вписать в него всех занятых в бизнесе членов - родителей, детей, в том числе и приемных, бабушек, дедушек, двоюродных и троюродных сестер и братьев. Это избавит предпринимателей от лишней бумажной работы по оформлению табельных документов, уплате дополнительных налогов и взносов, а также позволит вывести из тени тех, кто в настоящий момент занят в семейном бизнесе, но работает без официального трудоустройства.