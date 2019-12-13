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Гранты "Агростартап" получат 16 фермерских хозяйств Иркутской области

Победившие хозяйства занимаются мясным и молочным животноводством, средства гранта они смогут использовать на покупку сельскохозяйственной техники

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Гранты "Агростартап" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" получили 16 крестьянско-фермерских хозяйств Иркутской области на общую сумму 32 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Для участия в конкурсном отборе подано 26 заявок. Победителями признаны 16 участников - это начинающие фермеры, которые зарегистрировали свои крестьянские (фермерские) хозяйства в 2019 году. Все представленные проекты ориентированы на мясное и молочное животноводство. Сумма предоставляемого гранта - до 2 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра сельского хозяйства региона Натальи Жилкиной.

Средства гранта можно использовать на покупку сельскохозяйственной техники. Проверять реализацию проектов Минсельхоз региона будет каждые полгода. Общие итоги агростартапов и достижение их целевых показателей подведут через пять лет.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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