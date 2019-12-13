Центр "Мой бизнес" открылся в здании администрации Владимирской области

ВЛАДИМИР, 13 декабря. /ТАСС/. Первый в регионе центр оказания услуг "Мой бизнес", созданный на средства нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", начал работу в здании администрации Владимирской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации региона.

"Тринадцатого декабря состоялось торжественное открытие нового, современного помещения центра оказания услуг "Мой бизнес". Он находится в здании администрации Владимирской области - это первый в России случай, когда учреждение поддержки предпринимательства размещено в здании регионального правительства", - говорится в сообщении.

Центр объединил все организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса: гарантийный фонд Владимирской области, центр поддержки предпринимательства, региональный центр инжиниринга, микрокредитную организацию, региональную лизинговую компанию, которые ранее располагались в разных концах города. В центре оборудована входная зона с четырьмя окнами для оказания услуг, две переговорные комнаты, конференц-зал, учебный класс, коллективный офис для предпринимателей, предназначенный для организации взаимодействия и налаживания бизнес-контактов. Закуплено и установлено современное оборудование. Создан колл-центр для оказания консультационных услуг.

"Основная задача центра "Мой бизнес" - предоставлять услуги как начинающим, так и опытным предпринимателям по принципу "одного окна", - пояснили в администрации региона. Кроме того, размещение в здании администрации региона, расположенном в центре Владимира, позволяет удобно добраться до центра из любого конца города.

На реализацию проекта направили около 68 млн рублей из федерального бюджета и более 1 млн рублей из регионального бюджета.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.