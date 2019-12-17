{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Браверман: бизнес часто жалуется в "зеркальный реестр" на нечеткость основания проверок

Глава Корпорации по развитию МСП отметил, что благодаря введению с марта 2020 года открытых проверочных листов цель проверок бизнеса будет обозначаться четко

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Основные обращения предпринимателей в "зеркальный реестр" проверок бизнеса контрольно-надзорными органами касаются размытости оснований проверок. Об этом сообщил во вторник глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман.

"С 15 октября работает "зеркальный реестр", на сегодня поступило порядка 130 обращений <…> В основном жалуются на размытый предмет проверок", - сказал он журналистам на сессии корпорации в Москве.

Браверман сообщил, что благодаря введению с марта 2020 года открытых проверочных листов цель проверок бизнеса будет обозначаться четко. Он привел данные, согласно которым, на данный момент соотношение плановых и внеплановых проверок малого и среднего бизнеса в стране составляет 19,4% к 80,6%.

"По поручению председателя правительства РФ с марта будущего года проверки будут проводиться по проверочным листам. Это будут особые проверочные листы, они будут открытые, и цель проверки будет обозначена четко и понятно для предпринимателя", - уточнил он.

"Зеркальный реестр" проверок бизнеса запущен 15 октября на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ Владимира Путина. Представители малого и среднего бизнеса могут оставить на портале информацию о проведенных проверках и о нарушениях, допущенных, по их мнению, при проведении этих мероприятий.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Более половины пользователей "Бизнес-навигатора МСП" показали рост выручки или численности
Портал призван упростить процесс открытия нового бизнеса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС