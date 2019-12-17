Браверман: бизнес часто жалуется в "зеркальный реестр" на нечеткость основания проверок

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Основные обращения предпринимателей в "зеркальный реестр" проверок бизнеса контрольно-надзорными органами касаются размытости оснований проверок. Об этом сообщил во вторник глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман.

"С 15 октября работает "зеркальный реестр", на сегодня поступило порядка 130 обращений <…> В основном жалуются на размытый предмет проверок", - сказал он журналистам на сессии корпорации в Москве.

Браверман сообщил, что благодаря введению с марта 2020 года открытых проверочных листов цель проверок бизнеса будет обозначаться четко. Он привел данные, согласно которым, на данный момент соотношение плановых и внеплановых проверок малого и среднего бизнеса в стране составляет 19,4% к 80,6%.

"По поручению председателя правительства РФ с марта будущего года проверки будут проводиться по проверочным листам. Это будут особые проверочные листы, они будут открытые, и цель проверки будет обозначена четко и понятно для предпринимателя", - уточнил он.

"Зеркальный реестр" проверок бизнеса запущен 15 октября на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ Владимира Путина. Представители малого и среднего бизнеса могут оставить на портале информацию о проведенных проверках и о нарушениях, допущенных, по их мнению, при проведении этих мероприятий.