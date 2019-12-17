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МСП Банк не исключил дальнейшего снижения ставок по кредитам для бизнеса в 2020 году

Председатель правления банка Дмитрий Голованов предложил дождаться, когда в 2020 году заработает очередной этап программы субсидирования процентной ставки через МЭР

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов сообщил во вторник ТАСС, что не исключает дальнейшего снижения ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса в 2020 году на фоне сокращения ключевой ставки с начала 2019 года с 7,75% до 6,25%.

"Я думаю, что можно ожидать", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли финансовая организация снижать процентные ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в связи со снижением ключевой ставки Банка России. Голованов предложил дождаться, когда в 2020 году заработает очередной этап программы субсидирования процентной ставки через Министерство экономического развития РФ.

"Кроме того, мы находимся в стадии согласования нашего бизнес-плана на следующий год и рассчитываем предложить нашему акционеру - Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства - новые подходы по целому ряду направлений. Нас сейчас интересуют развитие факторинговых операций, краудфандинговых операций, и там мы тоже попытаемся найти какие-то возможности для малого и среднего предпринимательства. И в целом мы планируем в значительной степени нарастить объемы по программам субсидирования и по региональным программам", - добавил он.

Голованов отметил, что в октябре 2019 года банк по программе кредитования малого и среднего бизнеса установил пониженную ставку 7,75% годовых для предпринимателей, ведущих деятельность в приоритетных нишах банка, - это резиденты Дальнего Востока, Северного Кавказа и моногородов, высокотехнологичные стартапы, сельскохозяйственные кооперативы, спортивный и семейный бизнес, предприниматели старше 45 лет и женщины-предприниматели. Для малого бизнеса ставка кредита на инвестиционные цели составляет 8%, ставка займа на оборотные цели - 8,25%. Средний бизнес может получить заем как на инвестиционные, так и на оборотные цели, под 8% годовых.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.

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