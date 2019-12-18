Более 1 тыс. предпринимателей посетили форум "Мой бизнес 63" в Самаре

САМАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. предпринимателей малого и среднего бизнеса стали участниками итогового годового форума "Мой бизнес 63", организованного Минэкономразвития Самарской области, сообщает в среду пресс-служба министерства.

"Предприниматели региона в этот день смогли представить свои проекты и получить ответы, обратную связь на проектной сессии с министром [экономического развития и инвестиций региона] Дмитрием Богдановым. Это отличный формат для делового сообщества, чтобы обменяться опытом, рассказать про свой бизнес, завести новые полезные связи", - говорится в сообщении.

Форум "Мой бизнес 63" проходит с 17 по 18 декабря. В рамках двухдневной программы форума на нескольких площадках проходят выступления десятков спикеров, среди которых бизнес-тренеры, консультанты и эксперты. В течение всего мероприятия работает мобильный центр "Мой бизнес", где каждый желающий может получить консультации в режиме одного окна, узнать о возможностях, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки бизнеса.

"Двухдневный форум мы организовали таким образом, чтобы показать самое интересное: рассказать о мерах поддержки, историях успеха, о самых перспективных направлениях развития бизнеса сегодня, про маркетинг, про цифровую экономику и различные хитрые инструменты ведения предпринимательской деятельности", - цитирует пресс-служба Богданова.