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Корпорация МСП поддержит стартап по созданию биогазовой станции в Курской области

Общая стоимость проекта оценивается в 370 млн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Компания "Энергопарк", реализующая стартап по созданию биогазовой станции в Курской области, получит гарантийную поддержку Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) для получения кредитной линии на 250 млн рублей в МСП Банке. Кредит будет предоставлен по льготной ставке в 8,5% на семь лет, сообщили в пятницу в Корпорации МСП.

"Энергопарк", реализующий стартап-проект по созданию биогазовой станции на территории очистных сооружений МУП "Водоканал" в п. Ворошнево Курской области, выдана гарантия Корпорации МСП для получения кредитной линии на сумму 250 млн рублей в МСП Банке. Финансирование будет предоставлено на 7 лет по льготной ставке 8,5% годовых в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП. Общая стоимость проекта оценивается на сумму 370 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что биогазовая станция будет генерировать из сырья тепловую и электрическую энергию. Создание станции позволит успешно решить вопросы повышения эффективности обращения с отходами в регионе, снизить показатели загрязненности воздуха и оздоровить прилегающие водные объекты.

"Реализация энергии и продуктов переработки заказчикам обеспечит дальнейшее эффективное расширение высокотехнологичного производства и улучшение экологической обстановки в регионе", - отметил генеральный директор компании "Энергопарк" Евгений Леонов.

Запуск комплекса в промышленную эксплуатацию запланирован на второй квартал 2020 года.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, поставленных в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

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Курская область
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