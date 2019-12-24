Глава Корпорации МСП ожидает значительного роста числа самозанятых в 2020 году

ТУЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман ожидает значительного роста числа самозанятых в России в 2020 году. Об этом он сообщил во вторник журналистам во время рабочей поездки в Тулу.

"В следующем году мы ожидаем такого скачкообразного роста, потому что мы вводим новые меры поддержки. Кроме льготного налогообложения, добавляется еще возможность использования ресурсов "Бизнес-навигатора" (разработанный Корпорацией МСП информационный портал для малых и средних предприятий - прим. ТАСС), льготного кредитования, имущественной поддержки, возможность поставок крупным компаниям. Все это даст дополнительные позитивные стимулы для того, чтобы была легализация. Мы уверены, что в дальнейшем все регионы присоединятся к режиму самозанятых", - сказал Браверман, отвечая на вопрос ТАСС.

Налог на самозанятых действует с января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин 23 декабря сообщил, что в качестве самозанятых уже зарегистрировались более 330 тыс. человек.

С 1 января 2020 года введение налога для самозанятых будет распространено еще на 19 регионов - Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Башкирию.