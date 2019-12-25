Кудрин: малый бизнес должен стать драйвером экономики, но перелома в этой сфере нет

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Счетная палата РФ следит за тенденциями в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), которое должно стать основой для развития экономики, однако пока в этой сфере перелома не наблюдается. Об этом сообщил председатель палаты Алексей Кудрин, которого в среду цитирует пресс-служба органа финансового контроля.

"Эта тема покрывает целый национальный проект и нас всех интересует, произойдет когда-то в этой сфере перелом или нет. Пока не происходит и даже не просматривается, вот в чем наше беспокойство. Кроме того, мы предполагаем, что за счет развития МСП будет осуществляться драйв экономики. Нам надо увидеть все зависимости и вычленять главную задачу влияния на рост экономики и производительности", - сказал Кудрин.

Счетная палата предлагает правительству провести анализ мер господдержки малого и среднего предпринимательства, а также оценить их влияние на развитие сектора. Рекомендации контрольное ведомство дало по итогам оценки гарантийной поддержки МСП с 2015 года, которые опубликованы в среду на сайте палаты.

Отмечается, что в 2015-2018 годах не сформировалась устойчивая тенденция роста малого и среднего бизнеса.

"Сейчас мы можем сказать, что численность работников, занятых в сфере МСП, изменялась незначительно - в диапазоне 18,9-19,3 млн человек. На 10 ноября 2019 года, по данным ФНС, показатель составил 19 млн человек (с учетом самозанятых граждан). Количество субъектов МСП оставалось примерно на одном уровне: 5,5-6 млн, одновременно число средних предприятий снизилось с 20,4 до 16,7 тыс.", - констатировал аудитор Данил Шилков, слова которого приводит пресс-служба.

Таким образом, не достигнута цель по росту числа занятых в секторе МСП до 20 млн человек к 2018 году. Такой ориентир указал в 2016 году президент в своем указе. Следующая цель - 25 млн человек к 2024 году, отметили в Счетной палате.

Финансовая поддержка

В рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса на финансовую поддержку компаний из этой категории планируется направить из федерального бюджета 257,1 млрд рублей в 2019-2024 годах. Аудитор считает, что получатели бюджетных средств не заинтересованы в достижении целей развития МСП: роста численности занятых в данной сфере и доли малого и среднего бизнеса в экономике страны. Организации-получатели финансирования отвечают только за достижение тех показателей, которые установлены в договорах о предоставлении бюджетных средств.

"Высшие должностные лица субъектов России, ответственные за достижение стратегических показателей развития МСП в регионах, не имеют инструментов влияния на распределение ресурсов и деятельность организаций, их получивших, на объемы и условия предоставления господдержки", - отметил Шилков.

Счетная палата рекомендует правительству усовершенствовать нормативную правовую базу в этой части.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.