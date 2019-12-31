Режим самозанятых распространяется на 19 новых регионов России

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Новый налоговый режим для самозанятых, который в прошлом году действовал в четырех пилотных регионах, с 1 января 2020 года начинает действовать еще в 19 субъектах России. Таким образом, он охватит 23 территории.

Налог предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. С прошлого года этот режим работал в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, где в качестве самозанятых зарегистрировались более 330 тыс. человек.

С этого года, согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным 15 декабря 2019 года, к участникам эксперимента добавились Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Башкортостан.

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин отмечал, что основной целью проекта является легализация самозанятых через создание удобного для них способа уплаты налогов. Он признавал, что опыт реализации проекта показал востребованность нового специального налогового режима среди самозанятых граждан и в целом его успешность.

Введение пилотного режима для самозанятых, по мнению большинства участников рынка и представителей региональных властей, будет способствовать достижению целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который предусматривает увеличение числа занятых в этой сфере до 25 млн человек и повышение доли такого предпринимательства в экономике страны до 32,5%.

Хотя пока самозанятые не обладают статусом субъекта малого и среднего бизнеса, с конца 2019 года для них уже стали доступные некоторые инструменты, например, право принимать участие в закупках госкомпаний на общих основаниях и наряду с иными участниками.

Результаты в пилотных регионах

Для упрощения регистрации самозанятых ФНС разработала специальное мобильное приложение "Мой налог". Все, что нужно сделать, - отсканировать паспорт и сфотографироваться. Сделать это также можно через кабинет налогоплательщика "Налог на профессиональный доход" на сайте ФНС и через уполномоченные банки.

Благодаря в том числе простоте оформления, включившиеся в эксперимент регионы превысили плановые показатели по зарегистрированным самозанятым. Планировалось, что их число по итогам 2019 года в Москве будет 120 тыс. человек, однако уже в середине ноября эта цифра превысила 160 тыс. граждан, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы. Основными видами их деятельности стали перевозка пассажиров, сдача в аренду квартир, консультирование, репетиторство, маркетинг и реклама.

В Татарстане плановый показатель был тоже перевыполнен: при ожиданиях в 60 тыс. человек, по данным регионального представительства ФНС на 24 декабря 2019 года, их число составило более 61 тыс. самозанятых, включая иногородних граждан, которые прописаны в других регионах, но выбрали местом работы республику.

"Большинство отзывов, которые есть от самозанятых, позитивные, они благодарят за возможность избавиться от страха нелегальной деятельности, за возможность формировать чеки, благодарят за простоту взаимодействия с государством, за самостоятельное определение государством суммы налогов без необходимости найма бухгалтера", - сказала ТАСС и.о. бизнес-омбудсмена в Татарстане Венера Камалова.

В Калужской области ожидали регистрации 7 тыс. самозанятых, а по факту этот показатель также был превышен - к 19 декабря 2019 года их было почти 8,3 тыс. человек. В пресс-службе управления ФНС по области ТАСС уточнили, что 87% из них ранее не имели статуса индивидуальных предпринимателей (ИП). "Были опасения, что на этот режим перейдут ИП с иных спецрежимов, и будут потери бюджета региона. Но все же основная масса плательщиков нового налогового режима это те, кто ранее вообще не отчитывался за свой доход, и их деятельность была не легализована", - отметили в пресс-службе.

В Подмосковье еженедельно количество самозанятых увеличивается на 2 тыс. человек, и к 1 декабря 2019 года их было почти 67 тыс., сообщали ранее в пресс-службе областного министерства экономики и финансов.

По данным ФНС, самозанятые в 2019 году заплатили в федеральный бюджет более 1 млрд рублей налогов.

Ожидания участников эксперимента

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) ожидает в 2020 году значительного роста числа самозанятых в России, что связано не только с включением новых территорий, но и с введением новых мер поддержки. "Добавляется возможность использования ресурсов "Бизнес-навигатора", льготного кредитования, имущественной поддержки, возможность поставок крупным компаниям. Все это даст дополнительные позитивные стимулы для того, чтобы была легализация", - сообщал ТАСС глава корпорации Александр Браверман.

Вступающие в эксперимент регионы также надеются на высокую заинтересованность среди граждан и считают, что легализации предпринимательской деятельности будет способствовать в том числе господдержка.

Так, замминистра экономики Омской области Денис Кушнер в разговоре с ТАСС отметил, что новая группа налогоплательщиков сможет претендовать на региональные меры поддержки предпринимательства. "Сейчас вносятся изменения в порядок предоставления услуг организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, что позволит самозанятым пользоваться мерами поддержки", - пояснил он.

Исполнительный директор красноярского краевого отделения "Опоры России" Роман Безверхий сказал агентству, что многие предприниматели региона "готовы применить данный налоговый режим и выйти из тени, поскольку процентная ставка в нем намного интереснее, чем та, что предлагается по "упрощенке" (упрощенная система налогообложения - прим. ТАСС) для малого бизнеса".

Директор "Центра развития и поддержки предпринимательства" Санкт-Петербурга Лев Кузнецов сообщил ТАСС, что организация уже начала консультировать предпринимателей, претендующих на статус самозанятых. "Успех реализации в пилотных регионах показывает высокую заинтересованность среди граждан, которые планировали открыть свое дело или работали продолжительное время "в тени", так как не могли выбрать для себя подходящую систему налогообложения", - отметил он.

Самозанятые во всех регионах

Законопроект о введении налога для самозанятых с 1 июля 2020 года во всех регионах России уже разрабатывается, сообщила в конце декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

При этом она обратила внимание на проблему, связанную с отсутствием в законодательстве "четкого определения, кто такой самозанятый". Матвиенко признала, что "наряду с положительными моментами этого эксперимента столкнулись с недобросовестными работодателями, которые начали пытаться обычных рабочих или служащих переводить на режим самозанятых, потому что меньше платить налогов". В этой связи, по ее словам, "нужно обязательно - и сейчас такой законопроект готовится - определить, кто такой самозанятый, чтобы перекрыть лазейки для недобросовестных предпринимателей, которые стараются эту идею [налога на самозанятых] дискредитировать".

По ее мнению, введение режима важно не только экономически, но и с моральной точки зрения: "теперь каждый самозанятый чувствует себя законопослушным гражданином, понимает, что платит налоги, и требует к себе двойного уважения".