{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На поддержку МСП в Приморье в 2019 году выделили 877 млн рублей

По словам врио вице-губернатора региона Константина Шестакова, объем финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства был кратно увеличен по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края в 2019 году выделили на поддержку малого и среднего бизнеса 877 млн рублей - это больше, чем за три предыдущих года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. К 2024 году в Приморье предлагается увеличить оборот субъектов МСП в полтора раза - до 1,5 трлн рублей.

"На развитие малого и среднего бизнеса в Приморье выделено 877 млн рублей. Из федерального бюджета выделили 795 млн рублей, из регионального - 81 млн", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Как уточнил журналистам врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков, объем финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства был кратно увеличен по нацпроекту. Так, в 2019 году на эти цели выделено больше средств, чем в совокупности за три предыдущих года.

За 2019 год в Приморье зарегистрировались 12 953 новых субъекта малого и среднего бизнеса, которые могут воспользоваться мерами поддержки центра "Мой бизнес". Директор центра Евгений Никифоров сообщил, что в текущем году на базе центра "Мой бизнес" было оказано порядка 6,5 тыс. услуг. Сегодня в Приморье реализуется 54 меры поддержки предпринимателей, среди которых оказание консультационной поддержки, лизинг с государственной поддержкой, поручительство по кредитным договорам, субсидирование затрат в сфере сельского хозяйства. В 2019 году 54 предприятия получили льготные кредиты в "Микрокредитной организации Приморского края". Общая сумма займов составила 100 млн рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Силуанов: самозанятые в 2020 году смогут воспользоваться мерами поддержки, доступными МСП
В частности, для них будет доступно льготное кредитование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС