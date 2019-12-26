На поддержку МСП в Приморье в 2019 году выделили 877 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края в 2019 году выделили на поддержку малого и среднего бизнеса 877 млн рублей - это больше, чем за три предыдущих года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. К 2024 году в Приморье предлагается увеличить оборот субъектов МСП в полтора раза - до 1,5 трлн рублей.

"На развитие малого и среднего бизнеса в Приморье выделено 877 млн рублей. Из федерального бюджета выделили 795 млн рублей, из регионального - 81 млн", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Как уточнил журналистам врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков, объем финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства был кратно увеличен по нацпроекту. Так, в 2019 году на эти цели выделено больше средств, чем в совокупности за три предыдущих года.

За 2019 год в Приморье зарегистрировались 12 953 новых субъекта малого и среднего бизнеса, которые могут воспользоваться мерами поддержки центра "Мой бизнес". Директор центра Евгений Никифоров сообщил, что в текущем году на базе центра "Мой бизнес" было оказано порядка 6,5 тыс. услуг. Сегодня в Приморье реализуется 54 меры поддержки предпринимателей, среди которых оказание консультационной поддержки, лизинг с государственной поддержкой, поручительство по кредитным договорам, субсидирование затрат в сфере сельского хозяйства. В 2019 году 54 предприятия получили льготные кредиты в "Микрокредитной организации Приморского края". Общая сумма займов составила 100 млн рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.