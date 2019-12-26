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"Зеркальный реестр" показал нарушения почти в 50% проверок у малого и среднего бизнеса

Всего было проверено 300 анкет обратной связи из 61 региона России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Зеркальный реестр" за первые два месяца работы показал, что в 47,4% случаев проверок контрольно-надзорные органы нашли нарушения обязательных требований со стороны малого и среднего бизнеса, всего было проверено порядка 300 анкет обратной связи. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные самими предпринимателями при заполнении анкет, сообщили в четверг ТАСС в Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

"За первые два месяца работы "зеркального реестра" было обработано 300 анкет обратной связи от малого и среднего бизнеса из 61 региона РФ о результатах проверок. В 47,4% случаях контрольно-надзорные органы находят нарушения обязательных требований со стороны малых предпринимателей", - сказали в корпорации.

Из числа обработанных анкет 75,5% проверок контрольно-надзорными органами являются внеплановыми, а 24,5% - плановыми. Кроме того, в 8,8% со стороны проверяющих органов допущены нарушения при проведении проверки. Отмечается, что в 9,3% случаев проверка и ее последствия "повлекли негативные последствия для деятельности субъектов МСП".

В корпорации уточнили, что большинство субъектов МСП, которые воспользовались "зеркальным реестром", занимаются розничной торговлей (22,5%) и совершением операций с недвижимым имуществом (11,3%), строительством зданий (10,6%) и деятельностью по предоставлению продуктов питания и напитков (3,97%). Чаще всего проверки у данных субъектов МСП осуществлялись Роспотребнадзором (33,1%), органами строительного надзора - 17,88%, а также МЧС России - 12,58%.

"Зеркальный реестр" проверок бизнеса запущен 15 октября на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ Владимира Путина. Представители малого и среднего бизнеса могут оставить на портале информацию о проведенных проверках и о нарушениях, допущенных, по их мнению, при проведении этих мероприятий.

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