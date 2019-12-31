Всероссийские объединения инвалидов получат статус предпринимателей с 1 января

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Общества с ограниченной ответственностью (ООО), учрежденные всероссийскими общественными объединениями инвалидов или их региональными подразделениями, с 1 января признаются субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующие поправки внесены в законы "О социальной защите инвалидов в РФ" и "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" и приняты Госдумой 27 июня 2019 года.

Большая доля

В 2016 году был сформирован Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Попадание в реестр не только автоматически присваивает компаниям статус субъекта МСП, но и дает возможность пользоваться всеми мерами господдержки в соответствии с федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Однако, чтобы получить статус МСП, компания должна отвечать требованиям реестра, предусмотренным законом. Как объяснили в Федеральной налоговой службе, ООО, созданные общественными объединениями инвалидов, под эти требования не попадали.

"Для того, чтобы попасть в реестр субъектов МСП, компании должны иметь среднесписочную численность работников до 250 человек, доход - до 2 млрд рублей и долю в уставном капитале компании. Доля участников, не являющихся субъектам МСП, не должна превышать 49%. Но доля всероссийских общественных объединений инвалидов в таких ООО, как правило, стопроцентная. По такому признаку они не попадали под критерии реестра, а принятые поправки позволят их туда включить и получить статус субъекта МСП", - пояснили в ФНС.

В статусе

В Минэкономразвития РФ сообщили, что теперь такие ООО смогут претендовать на льготы для малого бизнеса. "Такие компании получат возможность участвовать в программах поддержки МСП, предусмотренных федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства". Кроме того, такой порядок позитивно скажется и на росте численности субъектов малого и среднего бизнеса", - отметили в ведомстве.

Как объяснил глава московского муниципального округа Басманный, экс-президент Фонда поддержки инвалидов "Филантроп" Геннадий Аничкин, сегодня в России существует множество предприятий, организованных всероссийскими объединениями инвалидов и их развитой региональной сетью. Они целенаправленно созданы для того, чтобы обеспечить работой людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Такие компании, как правило, специализируются на сборе различных деталей или механизмов. Принятые поправки позволят им работать по упрощенной системе налогообложения со ставкой 6% на доход предприятия. У них сохранятся льготы по налогу на имущество, а также они смогут использовать упрощенный порядок бухгалтерского учета", - отметил Аничкин.

Пойдут на рынки

Социальный предприниматель, директор ассоциации участников рынка ассистивных технологий "АУРА-Тех" Иван Бирюков утверждает, что больше всего такие ООО ждут допуска к участию в госзакупках у субъектов МСП.

"Предприятия такого типа часто производят продукцию, направленную на улучшение качества жизни людей с инвалидностью. А рынок закупок технических средств реабилитации в России практически полностью государственный. Государство обеспечивает инвалидов средствами реабилитации и выделяет на это порядка 35 млрд рублей ежегодно из федерального бюджета, не считая региональных и муниципальных ассигнований. Поэтому допуск таких компаний к госзакупкам значительно расширит их возможности по сбыту продукции", - утверждает предприниматель.

Также большую роль в развитии социального бизнеса, по его мнению, сыграет и доступ к льготному лизингу оборудования, займам и гарантийной поддержке компаний, а также грантам на проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ.

Руководитель нижегородской региональной общественной организации инвалидов "Ковчег", социальный предприниматель Роман Пономаренко предполагает, что поправки окажут позитивное влияние на такие ООО и в будущем.

"Федеральный закон о социальном предпринимательстве приняли в июле этого [2019] года, и теперь идет работа над формированием для этой категории бизнеса государственных мер поддержки. Поэтому признание статуса МСП для ООО, открытых всероссийскими объединениями инвалидов, сейчас очень вовремя. Теперь им станет доступна не только существующая, но и будущие преференции. Кроме того, они по-прежнему могут рассчитывать на льготы и субсидии, полагающиеся общественным организациям", - отметил Пономаренко.

Расширять на регионы

По мнению Пономаренко, такую меру поддержки необходимо распространить и на некоммерческие организации, которые занимаются поддержкой инвалидов и социально незащищенных категорий граждан. С ним соглашается директор "Сообщества предпринимателей с инвалидностью", член экспертного совета по развитию соцпредпринимательства при Госдуме Анна Хрястунова.

"Принятое действие закона дает массу преимуществ только тем компаниям, которые относятся к всероссийским обществам инвалидов (ВОИ), слепых (ВОС) и глухих (ВОГ) и их территориальным подразделениям. При этом, если компании были образованы от межрегиональных, региональных, местных общественных организаций поддержки инвалидов, ведущих аналогичную деятельность на территориях, то они уже не могут претендовать на поддержку властей, и войти в реестр МСП как малый бизнес, хоть и будут учредителями ООО, что, конечно, не справедливо по отношению к ним ", - подчеркнула Анна Хрястунова.

По ее мнению, включение в реестр МСП поможет развивать бизнес всем социальным компаниям, поэтому вместе с общероссийскими действие закона стоит распространить еще и на межрегиональные, региональные и иные местные общественные организации инвалидов.

Работа по реализации законопроекта уже началась. Включение ООО, учрежденных общероссийскими общественными объединениями инвалидов и их территориальными подразделениями, в реестр МСП будет проходить в августе 2020 года.