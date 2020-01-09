Власти Приморья будут компенсировать предпринимателям до 500 тыс. рублей за лизинг

ВЛАДИВОСТОК, 9 января. /ТАСС/. Правительство Приморского края объявило о старте конкурса на участие в программе субсидирования лизинга по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Как сообщает пресс-служба правительства в четверг, размер компенсации на 2020 год запланирован на уровне до 500 тыс. рублей.

"В 2020 году предприниматели Приморья смогут получить финансовую поддержку при оформлении лизинга. Для этого субсидии из краевого бюджета будут направлены на возмещение выпадающих доходов лизинговых компаний. Размер компенсации при заключении лизинговой сделки составит до 500 тыс. рублей или до 20% от общей стоимости договора лизинга", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в четверг лизинговым компаниям направлены уведомления о старте программы, на участие в которой они могут подать заявки. Ограничений на виды приобретаемой техники нет, но конкретный перечень объектов лизинга будет зависеть от предоставленных компаниями заявок.

Всего в Приморье реализуется пять региональных проектов, в рамках которых уже существенно увеличили объем финансирования мероприятий по поддержке МСП. В течение прошлого года в крае заработали шесть новых центров "Мой бизнес", начала работу микрокредитная организация Приморского края, которая предоставляет льготные займы под 6,25% годовых по базовым программам и 3,12% для бизнеса в моногородах.

Структура нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, а также популяризация предпринимательства.