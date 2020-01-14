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"Известия": на платформе "забизнес.рф" удовлетворили 1,5% жалоб почти за два месяца

Речь идет о девяти жалобах из 586

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Почти за два месяца работы платформы "забиснес.рф", которая была создана Агентством стратегических инициатив для приема жалоб бизнесменов на давление и нарушения со стороны контрольно-надзорных органов, зарегистрировано 586 жалоб, из которых полностью удовлетворены девять, пишет газета "Известия" со ссылкой на гендиректора портала Элину Сидоренко.

"По состоянию на 9 января 2020 года на платформе "забизнес.рф" зарегистрировано 586 обращений, из них порядка 194 нуждаются в уточнении, 108 отклонены из-за несоответствия критериям. На рассмотрение в правоохранительные органы поступили 222 обращения. Полностью удовлетворили девять жалоб (1,5%). При этом ответы направили 91 предпринимателю, а консультации провели с 55", - отмечает издание.

По словам Сидоренко, платформа работает с перебоями, 30% обратившихся не получили ответ вовремя. "В частности, ответа в установленный период не получили защитники основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которые ранее направили жалобу на действия СК в отношении бизнесмена", - пишет издание со ссылкой на адвоката Калви Дмитрия Клеточкина.

По мнению бизнес-объединений, в работе ресурса происходят задержки, поскольку правоохранительные органы не привыкли работать в таком активном режиме. "Бизнес Краснодарского края начал подавать жалобы с первого дня работы платформы... Однако спустя почти два месяца ни одного уголовного дела в отношении местных бизнесменов прекращено не было, решенных вопросов также не зафиксировано", - рассказал изданию управляющий бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов регионального отделения "Опоры России" Мурат Дударев.

Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи считает, что просрочка ответов по резонансным вопросам, в частности по делу Калви, создает впечатление, что от решения пытаются уклониться. "При этом бизнес ждет от силовиков принципиальности: от того, какими будут вердикты по громким делам, зависит доверие к платформе в целом. Промедление в ответах и низкий процент решенных жалоб говорят о том, что ресурс все еще находится в стадии настройки и страдает от организационных проблем", - приводит мнение Хуруджи издание.

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