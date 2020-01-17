"За чаем не скучаем". Как бизнесмены из Татарстана создали производство травяных чаев

Бизнесмены Николай Афанасьев и Рамиль Яруллин рассказали ТАСС, как организовали производство чая из трав, фруктов и ягод, объединив в кооператив 50 хозяйств для поставки сырья

Много чая не бывает Николай Афанасьев родился в деревне и еще с детства любил собирать травы и листья различных растений в попытках создать идеальный вкусный чай. Получив высшее технологическое образование, он работал на нефтехимических предприятиях в Татарстане, но детское увлечение не забросил, а развил, став дипломированным специалистом по фитооздоравлению. Спустя время он познакомился с Рамилем Яруллиным, с которым они создали компанию по продаже пищевых ингредиентов. Одновременно Николай в хорошем смысле "подсадил коллегу на свой чай" с добавлением различных фруктов и дикоросов (плоды и дикорастущие растения — прим.). "Я старался делать такое сочетание, что напиток был не только вкусным, но и приносил пользу организму, в зависимости от выбора различных ингредиентов", — вспоминает Афанасьев. Из-за валютного кризиса деятельность предприятия по продаже пищевых ингредиентов оказалась убыточной. В итоге вместо поиска наемной работы приятели решили запустить собственный бизнес на производстве травяного чая из отечественного сырья, посчитав, что "много чая не бывает" и рынку еще есть куда расти. В основе всего — натуральность "Мы подумали, что таких людей, которым надоели напитки с однообразным вкусом чая, может быть очень много. И если в магазинах на тот момент были представлены в основном черный, зеленый чай, а также с ароматизаторами и различными искусственными добавками, то мы хотели дать потребителям натуральный продукт без ароматизаторов", — рассказывает Рамиль. В 2015 году предприниматели арендовали в Казани цех общей площадью 250 кв. м с ежемесячной оплатой в размере 50 тыс. рублей. Также обустроили производственную линию и наняли шесть сотрудников — рабочих, специалистов по продажам и бухгалтера. Поначалу основатели бизнеса решили сконцентрироваться на сувенирных весовых чаях, чтобы поставлять их в местные сувенирные лавки для продажи туристам. Так, они продумали рецептуру трех чаев — "По-татарски", "Сабантуй", "Ханский". Их отличал натуральный состав, в который входили различные травы — липа, мелиса, душица, смородина, чабрец, мята, а также кусочки фруктов и ягод — яблока, груши, вишни, цедры апельсина, шиповника. Выпускать их начали небольшими объемами под маркой "Бабушкины рецепты" и поставляли в 30 небольших сувенирных магазинов, с которыми удалось договориться.

"В Казани, где постоянно проходят спортивные соревнования и деловые мероприятия, нет недостатка в туристах. Поэтому, как мы и предполагали, наша продукция начала пользоваться у гостей города популярностью. Поверив в свои силы, мы договорились с республиканской сетью супермаркетов домашней еды "Бахетле". Они выставили наш товар сначала в тестовом режиме, а потом оставили на полках — на него наметился растущий спрос", — рассказывает Рамиль. За ними последовали другие локальные торговые сети и дистрибьюторы, которые развозили продукцию по мелким торговым точкам. Таким образом, по итогам 2015 года, первого со старта бизнеса, на новом производстве было изготовлено 1,5 тыс. пачек чая. Выход на федеральные Довольствоваться достигнутыми результатами предприниматели не планировали, поэтому задумали выйти со своими чаями в федеральные сети. В 2016 году они сформировали такую заявку для сети "Пятерочка", входящей в X5 Retail Group, но получили отказ. В частности, из-за недостаточно продуманной упаковки, политики ценообразования. Чтобы выправить ситуацию, бизнесмены разработали новый продукт под брендом "Фабрика здоровых продуктов", который удовлетворял всем требованиям сети. "Мы придумали серию чаев "Доброе утро", "Добрый день" и "Добрый вечер". Рецептура была подобрана таким образом, чтобы утренний напиток был бодрящий, дневной — укрепляющий, а вечерний — восстанавливающий. За основу брался качественный черный чай из Индии или зеленый чай из Китая, к которым добавлялись травы из Адыгеи, Алтая, Бурятии и Крыма, сушенные ягоды и фрукты. При этом философия бизнеса сохранилась — никаких вкусоароматических добавок, красителей и только натуральные ингредиенты", — поясняет Николай. В "Добром утре", например, за счет яблок, груш и абрикосов, которые содержат органические кислоты, повышается метаболизм, улучшается кровоснабжение. Благодаря саган дайлю, чабрецу и эхинацеи, которые являются биостимуляторами, человек приобретает заряд бодрости. Чай "Добрый день" с мятой, ромашкой и апельсином помогает снять напряжение, справиться со стрессом и придает силы. А "Добрый вечер", где содержится лаванда, шалфей, зверобой, роза, клевер и шиповник, обладает противобактериальным, успокоительным и противовоспалительным эффектом, который восстанавливает силы после трудового дня и укрепляет сон. Чай производители начали выпускать под брендом "Фабрика здоровых продуктов", что соответствовало концепции о полезности. Продукция была доступна в первом ценовом сегменте, а именно — от 50 до 80 рублей за упаковку весом 75 г. После этого бизнесмены вновь подали заявку для вхождения в "Пятерочку" и получили одобрение. Сначала продукты выставили на полки нескольких магазинов сети в тестовом варианте, а затем масштабировали. Все это помогло увеличить производство в 2016 году до 100 тыс. пачек чая в месяц. Однако с таким объемом производства в маленьком помещении справиться было уже невозможно. Поэтому в начале 2016 года предприниматели нашли новый цех площадью 3 тыс. кв. м в поселке Сокуры, в 20 км от Казани. Аренда здесь составила примерно 870 тыс. рублей за месяц. Наладка производственных линий и закупка нового оборудования для фасовки, купажирования и других процессов потребовала, по словам предпринимателей, "несколько десятков миллионов рублей вложений". За счет этого производство выросло до 800 тыс. пачек в 2017 году, а сама компания стала лауреатом конкурса "Лучшие товары Республики Татарстан". Новые горизонты С этого времени предприниматели начали расширять ассортимент. Так, к уже существующим добавились чаи сувенирного бренда "Туган як" (родной край) и премиального "Хаяти" (жизнь). В последнем используются эксклюзивные травы, стоимость которых может достигать 12 тыс. рублей за кг, что в конечном счете сказывается на удорожании себестоимости. Появилась и серия лечебных чаев — диабетический, сердечный, почечный, антипаразитарный, для похудения.