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Корпорация МСП оказала поддержку компании из Москвы, выпускающей системы для отбора нефти

Компании предоставят кредит на 18 месяцев на сумму 100 млн рублей по ставке 8,25% годовых

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. МСП Банк предоставил кредит на 100 млн рублей по ставке 8,25% годовых московской машиностроительной компании "Сварог", которые предприятие планирует направить на расширение производства по выпуску стационарной системы для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), которая выдала гарантию в качестве обеспечения по кредиту.

"Научно-производственному объединению машиностроения "Сварог", разрабатывающему широкий спектр оборудования и техники для различных отраслей промышленности, открыт кредит на сумму 100 млн рублей в МСП Банке. В качестве обеспечения по кредиту выдана гарантия Корпорации МСП. Финансирование будет предоставлено предприятию на 18 месяцев по ставке 8,25% годовых", - сказали в пресс-службе.

Система, разработанная столичной компанией, позволяет проводить простой, быстрый, безопасный и точный отбор образцов в закрытых условиях. Это оборудование "конкурирует с зарубежными образцами на отечественном и внешнем рынке благодаря высоким показателям качества работы прибора и доступной стоимости", уточнили в корпорации. Первая партия пробоотборников, по данным пресс-службы, направлена в 2019 году одному из отечественных предприятий в сфере транспортировки нефти, также свою заинтересованность высказали другие компании по добыче нефтепродуктов и научно-исследовательские институты.

"Запуску производства пробоотборников предшествовала кропотливая работа на протяжении 1,5 лет. Нашей задачей было создать оборудование, которое по ряду характеристик было лучше зарубежных аналогов и ниже по стоимости. Эту задачу мы решили, и теперь при финансовой поддержке готовы масштабировать производство, адаптировать продукцию под задачи различных заказчиков", - отметил гендиректор компании "Сварог" Сергей Марченко, слова которого приводит пресс-служба.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях экономики. Гарантийная поддержка корпорации на 8,28 млрд рублей, предоставленная для стартап-проектов с 2017 года, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 15 млрд рублей.

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