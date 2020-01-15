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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Тульские власти предлагают активнее информировать МСП о поддержке в современном формате

Первый замгубернатора региона Вячеслав Федорищев считает, что необходимо задействовать соцсети Instagram и Facebook, чтобы доводить до бизнесменов сведения о программе господдержки

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Малые и средние предприниматели России не получили в полном объеме финансовую помощь, запланированную по государственной программе поддержки МСП на 2019 год, потому что не все знают о ее существовании. Необходимо больше сообщать о видах помощи в современных форматах социальных сетей, предложил в ходе делового ужина "Через инвестиционную привлекательность к экономике доверия" на Гайдаровском форуме первый замгубернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

"Выделено достаточно средств для финансирования малого и среднего бизнеса - в прошлом году по программе МСП было запланировано до триллиона рублей. Но довели [до предпринимателей] около 700 миллиардов, то есть, даже не все выбрали. А почему? Недоинформированы предприниматели, надо их информировать через современные каналы Instagram, Facebook, чтобы узнали люди, которые хотели бы заниматься бизнесом и почувствовать поддержку", - сказал Федорищев.

Он добавил, что для предпринимателей важно доверие, которое выражается, в том числе, и в создании городской инфраструктуры. "У нас не появятся высокотехнологичные предприятия и не будет доверия предпринимателей, если мы не будем вкладываться в "умный город", не будем делать высокоскоростные трамваи, не будем обустраивать городские пространства, которые достойны новых предпринимателей", - добавил Федорищев.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияТульская областьГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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