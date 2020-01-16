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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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Самозанятых допустили к системе закупок по аналогии с малым бизнесом

Это позволит им выступить поставщиком товаров и услуг для крупнейших заказчиков

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Самозанятые начали получать доступ к системе закупок по аналогии с возможностями, которыми пользуются субъекты малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил в четверг на Гайдаровском форуме замминистра экономического развития России Вадим Живулин.

"Сегодня самозанятые граждане получают доступ к системе закупок по аналогии с тем, как сегодня в этой системе работает малый и средний бизнес. По большому счету, это такой колоссальный источник для роста и хороший мотиватор для гражданина выступить поставщиком товаров и услуг для крупнейших заказчиков", - отметил он на одной дискуссий форума.

Режим самозанятых сначала появился как пилотный проект - с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С этого года данный статус стал доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Изначально власти ставили перед собой задачу в первый год работы пилотного проекта достичь показателя в 200 тыс. зарегистрированных самозанятых. Однако в конце декабря прошлого года глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин сообщил журналистам, что в качестве самозанятых зарегистрировалось уже более 330 тысяч человек.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером.

В новость внесена правка (13:20 мск) - передается с уточнением должности спикера в первом абзаце.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияМалый и средний бизнесГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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