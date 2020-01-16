Браверман: показатель развития производственных видов бизнеса на 2019 год превышен вдвое

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Плановый показатель по развитию производственных видов бизнеса в РФ, который в 2019 году был 10 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), превышен вдвое и составил 22 тыс. таковых. Об этом сообщил в четверг на Гайдаровском форуме глава Корпорации МСП Александр Браверман.

"Был запрос на то, чтобы в бизнес-навигаторе МСП (сервис корпорации, помогающий в создании и расширении бизнеса, - прим. ТАСС), функциями которого воспользовались более 1,3 млн предпринимателей, кроме сервисного сектора, появился и сектор производственный. В этой части мы интегрировались 29 ноября прошедшего года с государственной информационной системой промышленности (ГИСП), информационной системой ЖКХ, и [был] специально создан новый реестр производственных субъектов МСП. Показатель, который стоит в национальном проекте [по поддержке МСП], - 10 тыс., превышен вдвое, и мы идем тут опережающими темпами", - сказал Браверман, уточнив, что число таких субъектов МСП составило 22 тыс. в 2019 году.

В рамках развития производственных видов бизнеса по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предполагается формирование реестра производственных субъектов малого и среднего бизнеса, включающего не менее 60 тыс. таковых к 2024 году.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главной темой обозначено "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.