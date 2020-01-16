{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Браверман: показатель развития производственных видов бизнеса на 2019 год превышен вдвое

Глава Корпорации МСП отметил, что число таких субъектов МСП составило 22 тыс.

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Плановый показатель по развитию производственных видов бизнеса в РФ, который в 2019 году был 10 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), превышен вдвое и составил 22 тыс. таковых. Об этом сообщил в четверг на Гайдаровском форуме глава Корпорации МСП Александр Браверман.

"Был запрос на то, чтобы в бизнес-навигаторе МСП (сервис корпорации, помогающий в создании и расширении бизнеса, - прим. ТАСС), функциями которого воспользовались более 1,3 млн предпринимателей, кроме сервисного сектора, появился и сектор производственный. В этой части мы интегрировались 29 ноября прошедшего года с государственной информационной системой промышленности (ГИСП), информационной системой ЖКХ, и [был] специально создан новый реестр производственных субъектов МСП. Показатель, который стоит в национальном проекте [по поддержке МСП], - 10 тыс., превышен вдвое, и мы идем тут опережающими темпами", - сказал Браверман, уточнив, что число таких субъектов МСП составило 22 тыс. в 2019 году.

В рамках развития производственных видов бизнеса по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предполагается формирование реестра производственных субъектов малого и среднего бизнеса, включающего не менее 60 тыс. таковых к 2024 году.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главной темой обозначено "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Браверман: закупки крупными компаниями у самозанятых будут выгодны обеим сторонам
По словам главы Корпорации МСП, самозанятые будут отчислять 6% от дохода, а крупные компании получат возможность не платить НДС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС