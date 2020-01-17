Браверман ожидает ступенчатого развития сектора МСП после назначения премьером Мишустина

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман рассчитывает на ступенчатое развитие сектора малого бизнеса после назначения премьер-министром РФ Михаила Мишустина. Об этом он сказал в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме.

"Если вы о моих ожиданиях относительно сектора МСП, то Михаил Владимирович [Мишустин] вплотную занимался и занимается этой темой. Более того, многие работы мы проводили непосредственно при его кураторстве. Считаю, что он сумел собрать одну из самых эффективных команд, которые реализовали функционирование налоговой системы, которая всеми признается одной из самых эффективных в мире. Поэтому мы ожидаем дальнейшего, если хотите, ступенчатого развития", - сказал он.

Браверман особо отметил совместную работу Корпорации МСП и ФНС, которым руководил Мишустин, по созданию реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. "Реестр был создан в кратчайшие сроки, он работает и не является застывшей системой. Одним из важных моментов в реестре сейчас является наличие специального поля, где субъекты малого и среднего бизнеса могут заявить о той продукции, которую производят и о ее характеристиках", - отметил собеседник агентства.

Еще одним совместным направлением деятельности, по его словам, стало проведение факторного анализа влияния мер господдержки на численность занятых в секторе МСП, благодаря которому можно "понимать эффективность той или иной меры".

"Названными блоками работ, конечно же, не исчерпывалось наше взаимодействие. Его отличала четкость постановки задачи, планирования, нацеленность на результат", - добавил Браверман.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером.