Корпорация МСП поддержала стартап-проект по производству оборудования для передачи данных

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. МСП Банк предоставил кредит на 300 млн рублей по ставке 8,5% годовых стартап-проекту по созданию производства высокотехнологичных оптоэлектронных устройств. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), которая выдала гарантию в качестве обеспечения по кредиту.

"МСП Банк предоставил ООО "Неорос" два кредита на общую сумму 300 млн рублей для локализации производства инновационных оптических трансиверов и мультиплексоров на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Финансирование стартап-проекта будет предоставлено на восемь лет по льготной ставке не выше 8,5% годовых в рамках программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредитные линии обеспечены гарантиями Корпорации МСП", - сказали в пресс-службе.

Компания "Неорос" получила акционерное финансирование в виде вклада в уставный капитал в размере 200 млн рублей от фонда "Мир" - дочернего общества Корпорации МСП, осуществляющего поддержку субъектов малого и среднего бизнеса путем долевого участия в капитале инновационных и наукоемких предприятий реального сектора.

После дооснащения и локализации производства на предприятии планируется увеличить объем выпускаемой продукции и начать производство оборудования нового поколения: трансиверов, которые позволят обеспечить передачу данных со скоростью от 100 до 400 Гб/c. Оборудование планируется поставлять операторам мобильной связи, банкам, дата-центрам, министерствам и ведомствам, отметили в пресс-службе.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях экономики. Гарантийная поддержка корпорации на 8,28 млрд рублей, предоставленная для стартап-проектов с 2017 года, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 15 млрд рублей.