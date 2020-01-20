Пятая часть обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену Москвы удовлетворена

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пятая часть из порядка 450 обращений бизнеса, направленных уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве в 2019 году, закончилась победой заявителей, сообщила в понедельник ТАСС бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева.

"За прошлый год поступило около письменных 450 обращений, из которых более 20% в результате рассмотрения уже закончились победой в пользу предпринимателей. Чаще всего обращения касались проблем закупочной сферы, налоговых и имущественно-земельных вопросов", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, всего за прошедший год, включая устные заявки, поступило 2475 обращений. Минеева уточнила, что этот показатель в пять раз превышает цифру по итогам 2018 года.

В аппарате московского бизнес-омбудсмена уточнили, что за прошедший год сформирована целая экосистема уполномоченного. Так, созданы общественный и экспертный советы, учреждена палата общественных уполномоченных, открылся центр примирительных процедур (медиации) для внесудебного решения корпоративных споров, открыто 11 приемных уполномоченного в административных округах столицы и многое другое.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. В феврале 2019 года эту должность заняла Татьяна Минеева.