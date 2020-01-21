День молодежного предпринимательства пройдет на Российском инвестиционном форуме в Сочи

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Последний день Российского инвестиционного форума, который пройдет 12-14 февраля в Сочи, будет посвящен молодежному предпринимательству. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Росконгресса.

"14 февраля в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума состоится День молодежного предпринимательства. Мероприятия молодежного дня направлены на развитие диалога молодежи и власти. Это отличный шанс для молодых людей пообщаться с ведущими представителями бизнеса, власти и общественных организаций, завести полезные связи и повысить свои профессиональные навыки", - отмечается в сообщении. Планируется, что мероприятие соберет более 600 участников со всей страны.

Программа включает нетворкинг, панельные дискуссии, сессии, кейс-клуб. На этих площадках участники обсудят с лидерами бизнес-сообщества развитие предпринимательской активности, волонтерства и инноваций, вопросы инвестиций в молодежные проекты. Ключевой сессией станет панельная дискуссия "Инвестиции в молодежь - вклад в будущее или успех настоящего?", на которой будут подняты проблемы поддержки молодежи.

Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума Антон Кобяков, проведение молодежных мероприятий в рамках деловых форумов осуществляется по поручению главы государства. По словам советника, поддержка молодежи в профессиональной, социальной и экономической сфере - это не только "решение насущных вопросов, это также укрепление фундамента российской экономики будущего".

"В недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин уделил особое внимание вопросам поддержки молодых семей, молодых ученых, развитию образования, науки, занятости молодежи в регионах. Наша задача - создать такие условия, которые обеспечат профессиональное развитие молодых специалистов и предпринимателей, их вклад в экономику страны, а позднее позволят стать ее опорой", - добавил Кобяков, слова которого приводит пресс-служба Росконгресса.

Подобные диалоговые инновационные площадки на крупнейших экономических форумах способствуют появлению новых технологических проектов, свежих идей за счет уникального опыта и мотивации, которые здесь приобретают молодые участники, считает и.о. руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. "Качественная инвестиция в молодежь, ее поддержка и создание всех необходимых возможностей и ресурсов для ее самореализации положительно скажется на развитии нашей страны в любых сферах и на всех уровнях", - цитирует Бугаева пресс-служба.

Форум в Сочи

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 12-14 февраля, дискуссии в рамках программы сосредоточатся на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты ", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты " и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Также в первый день мероприятия состоится форум "Здоровое общество" и день молодежного предпринимательства. Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд "Росконгресс".