Глава Корпорации МСП: Белоусов и Решетников способны активизировать реализацию нацпроектов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Андрей Белоусов, назначенный 21 января первым вице-премьером РФ, и Максим Решетников, назначенный главой Минэкономразвития, в новом статусе способны серьезно усилить работу по выполнению национальных проектов. Такое мнение высказал в четверг ТАСС глава корпорации МСП Александр Браверман.

"С командным приходом Андрея Белоусова и Максима Решетникова работа по нацпроектам усилится. Андрей успешно закончил аспирантуру Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН), который даже во времена Советского Союза базировался на международных экономических правилах. Он сильный управленец и в хорошем смысле эффективный "волевой менеджер". С Максимом мы пересекались по электронному правительству в 2008-2010 годах, а также в рамках его работы в рабочей группе Госсовета по экономике и финансам, где он показал хорошие знания экономики регионов, включая понимание реализации нацпроектов в регионах", - отметил он.

Говоря о возможном назначении экс-министра экономического развития Максима Орешкина на должность помощника президента РФ, о чем ранее писал ряд СМИ, Браверман добавил, что бывший глава Минэкономразвития "в кооперации с Белоусовым и Решетниковым" также улучшит работу по реализации нацпроектов.

Также, по мнению главы корпорации, Дмитрий Григоренко, назначенный заместителем председателя правительства - главой аппарата правительства РФ, "всегда детально подходит к содержанию темы" и имеет хорошие менеджерские качества. "Думаю, дальнейшая реализация "регуляторной гильотины", распределенная между Министерством юстиции с опытом Константина Чуйченко и новым главой аппарата правительства, будет эффективной", - подчеркнул Браверман.