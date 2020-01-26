В Москве планируют создать первые креативные технопарки в первом квартале 2020 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Первые технопарки, где создадут инфраструктуру для развития креативных компаний, появятся в Москве до конца первого квартала этого года. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

К креативным индустриям относят производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.

"Сейчас первое, что мы уже приняли - это создание креативных технопарков, которые будут являться той инфраструктурой, где могут развиваться креативные бизнесы. В 2020 году это будет одним из таких ключевых направлений. В первом квартале планируется уже первым пространствам присваивать статус", - сказал Фурсин на фестивале предпринимательства "СтудФест", отвечая на вопрос ТАСС.

Он пояснил, что в столице действуют несколько мер поддержки малого и среднего бизнеса, включающего и креативное предпринимательство, однако не исключил расширение этого перечня. "Возможно, потребуются какие-то отдельные инструменты [поддержки], но для этого, в первую очередь, мы должны запросить саму индустрию", - уточнил он.

Москва является крупнейшим российским и значимым глобальным центром развития творческих индустрий. В городе, по данным столичной мэрии на 2019 год, действовало порядка 153 тыс. "креативных" компаний, в которых трудились почти 500 тыс. человек - 14 % занятых в сфере креативных индустрий России.

Фестиваль "Студфест" проходит в Москве 26 января, участники слушают лекции от наставников и экспертов о том, как основать свой бизнес, также проходят открытые мастер-классы в области медиа, стартапов и финансов. Кроме того, молодые люди презентуют проекты действующим российским бизнесменам, и могут рассчитывать на поддержку и продвижение своих идей.