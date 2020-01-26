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Партия роста Титова предложила Мишустину освободить малый бизнес от налогов на три года

Партия также считает необходимым "предоставить промышленности доступ к дешевому долгосрочному беззалоговому кредитованию"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Партия роста, председателем которой является уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, предложила освободить на три года от всех налогов предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают на специальных режимах налогообложения. Об этом говорится в письме политической партии, направленном председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

"Мы предлагаем применить апробированные на практике решения, уже давшие положительные результаты в других странах. Перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего, производственных направлений: по примеру Казахстана освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Также партия предлагает "предоставить промышленности доступ к дешевому долгосрочному беззалоговому кредитованию" и "ввести в действие инструмент рефинансирования ЦБ кредитов коммерческих банков и институтов развития в рамках проектного финансирования под 0% годовых".

В числе других предложений - разрешить предприятиям применять ускоренные сроки амортизации на новое оборудование, разрешить зачитывать амортизацию не только по налогу на прибыль, но и по налогу на имущество и НДС. Кроме того, заморозить тарифы естественных монополий сроком на три года, субсидировать ипотеку до уровня 5% для семей, нуждающихся в улучшении жилой площади.

"Убеждены и готовы предоставить экономические расчеты, что реализация этих инициатив за короткий срок приведет к росту валового внутреннего продукта, созданию новых рабочих мест, при этом не разбалансирует бюджет и не создаст инфляционных рисков", - указано в письме.

Стратегия роста

В партии напомнили, что по поручению президента России Институт экономики роста им. Столыпина подготовил стратегию социально-экономического развития России до 2025 года - "Стратегию роста", а также дорожную карту устойчивого роста несырьевого сектора российской экономики.

"В настоящее время в продолжение этой работы идет разработка программы создания 100 кооперационных кластерных инициатив по девяти приоритетным секторам. Такие инициативы должны стать первыми точками роста новой экономики. Это - готовый план запуска экономического роста. Откладывать его реализацию, на наш взгляд, непродуктивно и опасно. В случае снижения цен на нефть возникает реальная угроза, что российская экономика из стагнации может скатиться в новый экономический кризис", - говорится в письме Мишустину.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияТитов, Борис Юрьевич
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