Малый бизнес попросил у правительства РФ кредитные каникулы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ представило более 200 предложений от бизнеса по расширению мер поддержки в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Большая часть предпринимателей просит снизить налоговую нагрузку и запустить так называемые кредитные каникулы, говорится в документе с предложениями бизнеса, который имеется в распоряжении ТАСС.

Сбор предложений от предпринимательского сообщества длился полтора месяца, сообщали ранее в Министерстве экономического развития РФ. За это время на портал "Мой бизнес" поступили порядка 2 тыс. предложений из 85 субъектов РФ. Как пояснила ТАСС директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова, планируется, что порядка 40% предложений будут отсеяны, а окончательные предложения будут сформированы к середине февраля 2020 года.

Снижение налоговой нагрузки и каникулы для "новичков"

Предпринимательское сообщество просит власти рассмотреть возможность кредитной отсрочки в двух вариантах для "новичков".

"При получении кредита компанией, начинающей свою деятельность, на льготных условиях давать предпринимателям отсрочку не только по основному долгу, но и по процентам. Например, отсрочка по основному долгу и по процентам от 6 до 12 месяцев при предоставлении веских аргументов, подтверждающих невозможность оплаты", - указывают предприниматели.

Помимо кредитных каникул, малый бизнес просит сделать возможным досудебное урегулирование споров с госорганами для микробизнеса, "сделать отчетность для Федеральной налоговой службы не более одного раза в год", отменить использование юридического адреса и "ввести персональную ответственность" для сотрудников Федеральной налоговой службы за необоснованную блокировку счетов компании.

Существенное количество предложений касается снижения налоговой нагрузки. Так, предприниматели предлагают освободить бизнес от выплаты отчислений в фонды социального и медицинского страхования, оставить действительным единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для розничных продуктовых магазинов, продлить налоговые и надзорные каникулы сроком до пяти лет.

Инвестцели и "портфель" РГО

Кроме того, бизнес просит заменить субсидии кредитом до 5 млн рублей под 1-3% годовых на инвестиционные цели, поскольку "субсидии в 300-600 тыс. для предпринимателей являются недостаточными". Существенная часть предложений касается мер поддержки региональных гарантийных организаций (РГО), в том числе увеличения субсидирования.

"В 2020 году предлагается выделить РГО 5 млрд рублей, в 2021-м - 10 млрд рублей, в 2022-м - 20 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах - по 40 млрд рублей", - говорится в документе.

Как уточнили в пресс-службе министерства, к маю с учетом подступивших инициатив Минэкономразвития планирует подготовить итоговый пакет необходимых изменений в паспорт национального проекта и федеральные проекты.

О нацпроекте

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" и "Популяризация предпринимательства".