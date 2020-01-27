Объем льготных кредитов для ставропольского бизнеса в 2019 году вырос в 1,6 раза

ПЯТИГОРСК, 27 января. /ТАСС/. Бизнес Ставрополья в 2019 году по национальному проекту по поддержке малого и среднего предпринимательства получил 743 млн рублей льготных кредитов, что в 1,6 раза больше, чем в 2018 году, сообщила в понедельник пресс-служба министерства экономического развития региона.

"Среди самых популярных направлений государственной поддержки предприниматели Ставрополья отмечают предоставление микрофинансирования. В прошлом году 485 предприятий получили порядка 743 млн рублей льготных кредитов. Для сравнения в 2018 году этот показатель составил 462 млн рублей. Это самый высокий показатель на Северном Кавказе, фонд [микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае] и в дальнейшем продолжит наращивать объемы поддержки малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального минэкономразвития, работа фонда способствует реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его продукты подготовлены так, чтобы поддержка касалась, в первую очередь, приоритетных направлений развития регионального бизнеса. На сегодня фонд реализует пять программ - от "Микро-старта" до "Промышленника", который выдается под 1% годовых.

"Создание благоприятного бизнес-климата стало возможным во многом благодаря политике региональных властей и тем мерам поддержки, которые предусмотрены для малого и среднего предпринимательства. За последние годы Ставропольский край качественно изменил систему помощи бизнес-сообществу", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что в настоящее время акцент сделан на развитии эффективной инфраструктуры поддержки.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" и "Популяризация предпринимательства".