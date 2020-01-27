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Корпорация МСП предоставила 200 млн рублей кредита на строительство ледовой арены в Туле

Средства предоставлены на 82 месяца по ставке 8,5% годовых

ТАСС, 27 января. МСП Банк предоставил тульской строительной компании кредит объемом 200 млн рублей на строительство ледового спортивного центра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Корпорации малого и среднего бизнеса.

"Средства предоставлены на 82 месяца по льготной ставке 8,5% годовых в рамках программы кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Инвестиционный проект компании "Айс-Строй Тула" получил поддержку МСП Банка в рамках кредитной линии, предоставленной ВЭБ.РФ, для финансирования проектов, реализуемых субъектами МСП в сфере городской экономики и комфортной городской среды", - говорится в сообщении.

Ожидается, что ежедневно на территории многофункциональной спортивной арены заниматься спортом смогут до 1300 человек. Завершить строительные и отделочные работы планируется в 2020 году. С вводом в эксплуатацию спортивного центра новые рабочие места будут открыты для 50 работников.

В рамках консолидации усилий организаций развития по поддержке малого и среднего бизнеса ВЭБ.РФ и МСП Банк заключили договор о предоставлении кредитной линии на сумму 4 млрд рублей под поручительство Корпорации МСП. МСП Банк направляет привлеченные средства ВЭБ.РФ на финансирование проектов малого и среднего предпринимательства, которые способствуют трансформации российских городов, по ставкам, не превышающим 9,6% годовых, на срок до 10 лет.

Теги
РоссияТульская область
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