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Кузбасский центр экспорта помог малому бизнесу в заключении контрактов на $1,29 млн

Большую часть экспортных контрактов предприниматели заключили с потребителями в Китае

КЕМЕРОВО, 28 января. /ТАСС/. Центр поддержки экспорта Кузбасса, созданный в регионе в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", помог компаниям малого и среднего бизнеса заключить первые экспортные контракты на поставку их несырьевой неэнергетической продукции на общую сумму $1,29 млн. Поставки начнутся с I квартала 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"Так как основу экспорта региона составляют сырьевые товары, то для устойчивого развития Кузбасса необходимо увеличение экспорта несырьевой неэнергетической продукции, а также товаров обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. При содействии Центра поддержки экспорта 10 кузбасских компаний малого и среднего бизнеса в 2019 году впервые заключили экспортные контакты на сумму $1,29 млн. Теперь они поставляют свою продукцию в Индию, Германию, Китай и Казахстан", - рассказали в пресс-службе.

Большую часть экспортных контрактов кузбасские предприниматели заключили с потребителями в Китае - туда будут экспортировать варенье из сосновых и кедровых шишек, кедровый орех, экстракты лекарственных растений, масло и подсолнечные семечки. С партнерами из Казахстана бизнесмены Кузбасса договорились о поставках произведенных в регионе промышленных радиаторов, в Индию планируется отправлять комплектующие для горно-шахтной техники.

Региональный экспортный центр бесплатно предоставляет малому и среднему бизнесу более 20 мер поддержки, в том числе софинансирует затраты на участие в международных выставках и бизнес-миссиях, на сертификацию, содействует в создании и переводе презентационных материалов, размещении компаний на международных электронных торговых площадках. Предпринимателям также оказывается поддержка в выборе наиболее выгодных направлений экспорта, разработке экспортных стратегий по продвижению товаров на внешних рынках, что в результате позволит выйти на внешние рынки новым компаниям, которые ранее не занимались экспортной деятельностью.

Доля малого и среднего бизнеса в структуре регионального экспорта в Кузбассе к 2024 году должна увеличиться вдвое - до 140 компаний. Несмотря на то, что Кузбасс является лидером среди субъектов Сибирского федерального округа, обеспечивая ежегодно более 42% общего объема экспорта, доля малого и среднего бизнеса в общей структуре экспортных операций составила в 2019 году всего порядка 6%. Около 80% кузбасского экспорта - это уголь, нефть и продукты их переработки.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до 250 млрд долларов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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