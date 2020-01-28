Власти Ставрополья направят более 1 млрд рублей на поддержку МСП в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены направить более 1 млрд рублей на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в регионе в 2020 году. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе краевого министерства экономического развития.

"По решению губернатора края в 2020 году сохранится уровень поддержки малого и среднего предпринимательства, который в 2019 году стал рекордным для Ставрополья - по разным направлениям поддержки будет выделено более 1 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе министерства, в 2019 году средства были направлены на развитие промышленных парков в регионе, субсидирование части затрат предпринимателей при покупке нового оборудования, также субсидировалась уплата первого взноса при лизинге оборудования. Господдержка направлялась на развитие кооперации, социального предпринимательства и другие бизнес-инициативы.

"В Ставропольском крае удалось сохранить численность субъектов МСП по сравнению с другими регионами, где их количество значительно уменьшилось. Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в крае ведется по нескольким направлениям. Самое востребованное - финансовое", - цитирует пресс-служба заместителя министра Анну Щепихину.

Краевой фонд микрофинансирования в 2019 году выдал кредиты на сумму порядка 743 млн рублей, гарантийный фонд предоставил поручительства на сумму 907 млн рублей. Действующие в 2019 году меры поддержки будут продлены и на 2020 год.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.