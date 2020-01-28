{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Ставрополья направят более 1 млрд рублей на поддержку МСП в 2020 году

В 2019 году средства направляли на развитие промпарков в регионе, субсидирование части затрат при покупке нового оборудования, а также субсидировалась уплата первого взноса при лизинге оборудования

СТАВРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены направить более 1 млрд рублей на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в регионе в 2020 году. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе краевого министерства экономического развития.

"По решению губернатора края в 2020 году сохранится уровень поддержки малого и среднего предпринимательства, который в 2019 году стал рекордным для Ставрополья - по разным направлениям поддержки будет выделено более 1 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе министерства, в 2019 году средства были направлены на развитие промышленных парков в регионе, субсидирование части затрат предпринимателей при покупке нового оборудования, также субсидировалась уплата первого взноса при лизинге оборудования. Господдержка направлялась на развитие кооперации, социального предпринимательства и другие бизнес-инициативы.

"В Ставропольском крае удалось сохранить численность субъектов МСП по сравнению с другими регионами, где их количество значительно уменьшилось. Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в крае ведется по нескольким направлениям. Самое востребованное - финансовое", - цитирует пресс-служба заместителя министра Анну Щепихину.

Краевой фонд микрофинансирования в 2019 году выдал кредиты на сумму порядка 743 млн рублей, гарантийный фонд предоставил поручительства на сумму 907 млн рублей. Действующие в 2019 году меры поддержки будут продлены и на 2020 год.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
РЖД заключили контракты с МСП на 229 млрд рублей в 2019 году
По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, планируется выработать специальные условия для совместной работы с малым и средним бизнесом, которые будут давать этому сегменту рынка особую поддержку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС