РЖД заключили контракты с МСП на 229 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" в 2019 году заключили контракты с малым и средним бизнесом на 229 млрд рублей, говорится в сообщении компании по итогам встречи генерального директора РЖД Олега Белозерова и главы Корпорации МСП Александра Бравермана.

"Благодаря проводимым мероприятиям, доля заключенных договоров с субъектами МСП ежегодно увеличивается. Она выросла с 50,3% в 2016 году до 62,8% по итогам прошлого года. А в абсолютном выражении - со 146,2 млрд до 229,1 млрд рублей", - сказал глава холдинга, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Мы планируем выработать специальные условия для совместной работы с малым и средним бизнесом, которые будут давать этому сегменту рынка особую поддержку. Мы даже готовы рассмотреть изменение технологии перевозки конкретно для работы с малым и средним бизнесом", - заключил Белозеров.

О нацпроекте

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Одна из главных задач национального проекта - увеличение объема закупок у субъектов МСП до 5 трлн рублей к 2024 году. Сегодня объем закупок у малого бизнеса со стороны крупнейших заказчиков достигает 2,52 трлн рублей.