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Число обращений к бизнес-омбудсменам в 2019 году в регионах России выросло на 24%

Их количество в прошлом году составило 12 230

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Число обращений, поступивших уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионах России, по итогам прошедшего года выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"Число обращений, поступивших в адрес уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ в 2019 году, составило 12 230, с ростом на 24% к показателю годом ранее, из них 9,65% - уголовной направленности. В центральный аппарат поступило 2 230 обращений, на 2,9% больше, чем в 2018 году. Отмечен резкий рост доли обращений к федеральному уполномоченному по уголовной тематике - 44% против 31% год назад", - отметили в пресс-службе.

Традиционно актуальными для предпринимателей остались обращения в сфере налогового, таможенного законодательства, экологии, лицензирования и аккредитации, имущественных и земельных прав, малого и среднего предпринимательства. Существенно сократилось число обращений, касающихся неисполнения судебных решений, но это не касается обращений по неисполнению судебных решений в отношении задолженностей по государственным контрактам, уточнили в пресс-службе.

После начала взаимодействия Титова с Федеральной службой исполнения наказаний России поступило 11 обращений по вопросам защиты прав осужденных предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Как правило, они "касаются оказания содействия при подготовке материалов для ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания или смене режима отбывания наказания".

С момента образования института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в 2012 году в его адрес, по данным на январь 2020 года, поступило 76250 обращений.

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