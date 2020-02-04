Число малых и средних предприятий в Москве сократилось на 5% в 2019 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Количество малых и средних предприятий в Москве по итогам 2019 года сократилось до 718,6 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 5% меньше годом ранее. Об этом сообщила во вторник уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

"Несмотря на достижения Москвы в сфере поддержки предпринимательства, количество субъектов малого и среднего бизнеса в городе сократилось на 5%, а численность работников, занятых в этой категории уменьшилась на 3%", - сказала она на заседании Общественного совета при бизнес-омбудсмене Москвы, который прошел в Мосгордуме. Таким образом, общее число занятых в категории составило 2,15 млн человек против 2,21 в 2018 году.

По ее словам, причины падения связаны с большим снижением спроса на продукцию и услуги, ростом фискальной нагрузки на предприятия, административными барьерами и обострением конкуренции с крупными компаниями.

По данным аппарата столичного бизнес-омбудсмена, которые ссылаются на статистику Федеральной налоговой службы, в целом в России сокращение числа малых и средних компаний наблюдалось на уровне 1,4%, а число занятых в категории малого и среднего бизнеса упало на 4%.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. В феврале 2019 года эту должность заняла Минеева.