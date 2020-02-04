Бизнес-омбудсмен Москвы ожидает десятикратного роста обращений от бизнеса в 2020 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева ожидает десятикратного роста числа обращений столичного бизнеса в этот институт в 2020 году. Об этом она сообщила во вторник на заседании общественного совета при бизнес-омбудсмене города в Мосгордуме.

По итогам 2019 года число обращений выросло в 2,24 раза по сравнению показателем годом ранее, составив 4 тыс. 257 устных и письменных заявок, следует из представленных на заседании материалов.

"Обращений все больше и больше. Только в январе мы получили 51 письменное обращение. Наверное, цифра за 2020 год [по сравнению с 2019 годом] будет в десять раз больше", - отметила Минеева.

Такой рост она связывает, в первую очередь, с активной работой института уполномоченного в столице. "Рост произошел не из-за увеличения проблем у бизнеса, а в связи с тем, что институт уполномоченного в Москве стал заметным, узнаваемым", - считает она. Большинство обращений предпринимателей в 2019 году, согласно материалам к заседанию, относились к сфере уголовного производства, другие касались проведения проверок, проблем при оказании государственных услуг, госзаказа, споров хозяйствующих субъектов, бездействия органов госвласти и иных проблем.

По данным аппарата бизнес-омбудсмена Москвы, за прошедший год сформирована целая экосистема уполномоченного. Так, созданы общественный и экспертный советы, учреждена палата общественных уполномоченных, открылся центр примирительных процедур (медиации) для внесудебного решения корпоративных споров, открыто 11 приемных уполномоченного в административных округах столицы.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. В феврале 2019 года эту должность заняла Минеева.