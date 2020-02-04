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Корпорация МСП улучшила условия выдачи гарантий заемщикам Фонда развития промышленности

Заемщики ФРП смогут получить гарантии корпорации под 0,75% годовых

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) адаптировала несколько своих продуктов под специфику программ Фонда развития промышленности (ФРП), благодаря чему заемщики этого фонда смогут сэкономить при использовании независимых гарантий в качестве обеспечения займа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба корпорации по итогам подписания дополнительного соглашения о сотрудничестве двух организаций.

"В рамках соглашения Корпорация МСП специально для заемщиков ФРП доработала каталог независимых гарантий для предприятий малого и среднего бизнеса, куда вошли два продукта корпорации, адаптированные под особенности программ ФРП. Заемщики фонда могут получить гарантии корпорации сроком до 88 месяцев под 0,75% годовых. ФРП выдает займы под промышленные проекты сроком до 7 лет. Таким образом, максимальный срок гарантии МСП полностью покрывает действие договора займа", - отмечается в сообщении.

Кроме того, флагманская программа фонда "Проекты развития" предусматривает снижение процентной ставки с 5% до 3% годовых в первые три года пользования займом при предоставлении банковской гарантии или гарантии МСП.

"Фонд развития промышленности предоставляет "длинные" и "дешевые" деньги на создание и модернизацию производств. Наши ставки уникально низкие, но мы берем обеспечение на всю сумму займа, так как государственные средства должны быть возвращены. Средний и малый производственный бизнес может за счет гарантий Корпорации МСП снизить ставку на 2%, заплатив за гарантию всего 0,75%", - отметил директор ФРП Роман Петруца, слова которого приводит пресс-служба.

По данным корпорации, промышленные субъекты малого и среднего бизнеса производят высокотехнологичную продукцию, которая пользуется высоким спросом у крупнейших компаний. По итогам 2019 года общий объем закупок крупнейших компаний с государственным участием у МСП составил около 3,6 трлн рублей, при этом значительную часть поставили как раз производственные субъекты МСП.

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