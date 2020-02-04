Бизнес-омбудсмен Москвы представит столичному мэру 40 законодательных инициатив

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева в своем ежегодном докладе мэру столицы, который должен состояться в первом квартале текущего года, представит 40 законодательных инициатив по улучшению деятельности предпринимательства. Об этом она сообщила во вторник ТАСС.

"Инициативы мы включаем в доклад проработанные, поддержанные всеми [бизнес-объединениями] и только согласованные в тех рабочих группах, где принимали участие органы власти", - сказала она, уточнив, что всего предложено 40 таких инициатив.

Как уточнили ТАСС в аппарате московского бизнес-омбудсмена, эти предложения касаются государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, уголовного преследования, банковского обслуживания, имущественно-земельных отношений, налогообложения, оборота алкогольной продукции, размещения информационных конструкций в Москве, госзакупок, гостиничного бизнеса, торговой деятельности и охраны труда.

При этом Минеева уточнила, что с начала января 2019 года аппарат уполномоченного собрал еще 89 законодательных инициатив, которые войдут в доклад будущего года.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. В феврале 2019 года эту должность заняла Минеева.